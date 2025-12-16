Waldorf Astoria Resort elige la Costa del Sol para su primer hotel en España, de la mano de Higuerón Developments

El hotel se integrará en el nuevo complejo Higuerón Marbella Golf Resort, una ambiciosa transformación del histórico Marbella Golf en un ecosistema integral de ultralujo con un millón de metros cuadrados. Con la apertura prevista para el año 2029, este desarrollo consolidará a Marbella como uno de los destinos más exclusivos del mundo y situará a Higuerón como referente en proyectos inmobiliarios premium en España.

De izquierda a derecha: David Kelly, senior vice president, Continental Europe, Hilton;Carlos Miro, managing director development, Spain & Portugal, Hilton; Christian Charnaux, chief development officer, Hilton; Javier Rodriguez, CEO, Higueron Developments; Chris Nassetta - President & CEO, Hilton; Dan Wakeling, vice president, Development, Luxury & Residences, EMEA, Hilton; Simon Vincent - president, EMEA, Hilton.

El acuerdo se ha formalizado el pasado 5 de noviembre entre Chris Nassetta, Presidente y CEO de Hilton, y Javier Rodríguez, CEO de Higuerón Developements.

Chris Nassetta, presidente y CEO de Hilton, ha destacado la relevancia de esta apertura: “Waldorf Astoria Hotels & Resorts ha sido durante mucho tiempo sinónimo de lujo en los destinos más codiciados del mundo. Nos complace colaborar de nuevo con Higuerón Developments, presentando la marca en Marbella y marcando el debut de Waldorf Astoria en España. Esta firma representa otro paso importante en nuestra estrategia para expandir a nivel global el portafolio de lujo de Hilton, que en la actualidad cuenta con más de 550 hoteles, desde el legendario Waldorf Astoria de Nueva York hasta Conrad Hamburg y Waldorf Astoria Osaka. Espero con ilusión que Waldorf Astoria Marbella reciba a los huéspedes en 2029, ofreciendo un servicio elegante y experiencias inolvidables para las futuras generaciones.”

Por su parte, Javier Rodríguez, CEO de Higuerón Developments, ha subrayado la ambición del proyecto: “Higuerón Marbella Golf Resort aspira a convertirse en un referente global en el segmento de vacaciones ultralujosas. La llegada del primer Waldorf Astoria a España refuerza este compromiso con la excelencia y consolida Marbella como destino privilegiado para el turismo de alto nivel. Nuestra visión se sustenta en valores esenciales: humanismo, autenticidad, innovación y sostenibilidad, principios que han guiado nuestra trayectoria durante más de 30 años en Higuerón Gran Málaga Resort y que, junto con nuestro equipo, forman parte del ADN de este Proyecto Futuro.”

Un resort concebido para la excelencia

El futuro Waldorf Astoria Marbella ofrecerá una propuesta única que combina alojamiento, bienestar y experiencias personalizadas. El complejo contará con 120 habitaciones y suites, además de 120 branded residences diseñadas para integrar la privacidad de una vivienda con los servicios propios de un hotel de ultralujo y gestionadas por Waldorf Astoria. Cada espacio estará concebido para garantizar confort absoluto y atención al detalle, con vistas privilegiadas al Mediterráneo y una ubicación estratégica a solo cinco kilómetros del centro de Marbella y treinta minutos del aeropuerto de Málaga.

Arquitectura, diseño y sostenibilidad como pilares

El proyecto se distinguirá por su apuesta arquitectónica y paisajística. Tres arquitectos galardonados con el Premio Pritzker participan en el concurso conceptual que definirá la estética del resort, mientras que el campo de golf, diseñado originalmente por Robert Trent Jones Sr. en 1994, será reinterpretado por Robert Trent Jones Jr. (hijo del arquitecto estadounidense) con una visión contemporánea y sostenible. Esta intervención preservará la esencia del trazado original, adaptándolo a las exigencias actuales de eficiencia y respeto medioambiental.