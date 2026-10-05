Vive la Casa del Carnaval’ arranca con una gran acogida y reservas que alcanzan el mes de junio
La Casa del Carnaval de Málaga recibió el pasado jueves 1 de octubre a sus primeros escolares dentro del proyecto ‘Vive la Casa del Carnaval’, impulsado por la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga e integrado este curso 2026/2027 en los Programas Educativos Municipales del Ayuntamiento de Málaga.
Isabel Naranjo
Malaga |
Un grupo de 24 alumnos y alumnas de 4º de Primaria del Colegio Público San José de Calasanz protagonizó la primera visita de una iniciativa destinada a acercar a las nuevas generaciones la historia, el patrimonio y la creatividad del Carnaval de Málaga.