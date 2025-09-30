La Verónica hace entrega de camisetas especiales para la Marcha Solidaria contra el Cáncer de Mama

El Centro Comercial La Verónica ha hecho entrega de un total de 500 camisetas especiales con motivo de la Marcha Solidaria contra el Cáncer de Mama, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre.

En concreto, desde el espacio antequerano se ha realizado una entrega de seis cajas correspondientes a la Asociación Española Contra el Cáncer de Antequera, para que los asistentes puedan lucir dichas camisetas en este evento tan especial.

La marcha partirá el día 18 desde la Plaza de Abastos a las 10:45 horas y contará con un recorrido por Duranes, Cantarero, Tercia, Ayuntamiento, Alameda, Plaza de Castilla y Paseo Real, hasta llegar al centro comercial La Verónica.

Una vez allí, y con el objetivo de hacer más especial el evento, habrá un espacio de baile y se repartirá fruta de manera gratuita a todos los participantes con el objetivo de reponer fuerzas; además de realizar la ya tradicional foto de los participantes unidos y formando un lazo.

Con esta marcha, el centro comercial La Verónica reafirma su compromiso con un evento que ya forma parte de su calendario habitual y que espera acoger un gran número de asistentes.