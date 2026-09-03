El verano no acaba en la Costa del Sol

Un restaurante bajo las estrellas abierto hasta el amanecer

El preámbulo perfecto de una noche inolvidable puede comenzar en torno a la mesa. Bonbonniere supera el concepto de club al uso con su restaurante, situado en la histórica terraza del Palacio de Babilonia. El espacio ha apostado por un restaurante muy especial, con una carta muy cuidada, y que funciona, además, en formato non-stop.

Es un menú cosmopolita, con un producto selecto, que se materializa en platos concebidos para acompañar el ritmo de la noche y convertir la cena en un placer por sí mismo o en antesala de una velada de fiesta y música. Entre los entrantes, ideales para compartir, destacan propuestas tan frescas como sus ostras (naturales o al ají amarillo), el guacamole con rib eye crujiente, el ceviche de atún rojo con leche de tigre, jalapeño, chalaca y crujiente de arroz, o el hummus de alcachofa. Para elevar la temperatura, nada mejor que su edamame salteado con salsa negra picante, el maíz en tempura con parmesano y mayonesa de chile, el pollo karaage con caviar o el pulpo a la gallega sobre patata tierna.

Y cómo no, su sushi de fusión siempre es un acierto, gracias a la cuidada elaboración y a la materia prima. Makis tentadores (de atún picante, de lubina tempura o king crab), sashimi de lubina, una trilogía de atún con akami, chū-toro y o-toro, o nigiris de wagyu A5 y chū-toro son un equipo de éxito. Entre los principales, rib eye con cebollas aliñadas, acompañado de patatas fritas dulces; bacalao al pil pil, con AOVE, cherry, frambuesa, vinagre de Módena y aceite de ajo, o el solomillo Rossini, con foie y trufa, servido con patatas panaderas. Hay que dejar sitio para alguno de sus postres, como el cheesecake de pistacho, la fondue de Oreo con bizcocho de trufa y fruta de temporada con sorbete de maracuyá.

Un cóctel de autor, una buena copa, las mejores shishas

El disfrute gastronómico también es mixológico en Bonbonniere. Ofrece diferentes Signature Cocktails donde la imaginación y el buen gusto van de la mano para que beber sea toda una experiencia.

Entre sus creaciones destaca Caribbean Mint, elaborado con Bacardí y Malibu, lima fresca, menta, crema de coco, un toque de chile y Tabasco; o Bonbonniere Passion, una combinación de tequila Patrón Silver, Cointreau y Passoã, agitada con naranja, jengibre y lima y servida con fruta de la pasión fresca. Para quienes buscan perfiles más herbales, Cucumber Basil Smash mezcla Bombay Sapphire con pepino, limón y albahaca, mientras que Yuzu Margarita lleva la margarita hacia terrenos más cítricos gracias al yuzu fresco y una espuma final. La carta se completa con propuestas de personalidad más marcada como Oriental Bloody Mary, con Grey Goose, zumo de tomate, pepino y pimienta negra; Bees & Whiskey, a base de whisky, miel, limón y jengibre; y Sweet Addiction, la opción más indulgente, con vodka de vainilla, licor de chocolate blanco, Frangelico, crema y cacao.

No faltan, claro está, opciones clásicas e infalibles, como un Paloma, el Espresso Martini o el incombustible Mojito. Y por supuesto, las primeras marcas de whiskies, ron, tequila, mezcal, vodka y todas las bebidas para acompañar la velada.

El nivel de detalle extremo llega hasta las shishas, con blends selectos de marcas tan apreciadas como Al Fakher o Adalya. Junto a sabores clásicos (limón, arándanos, menta, clorofila, etc.), hay combinaciones especiales para aquellos que buscan un plus en cada calada, con mixes especialmente concebidos para Bonbonniere.

Please don’t stop the music

La mejor música electrónica es la reina de Bonbonniere. Por ello, septiembre es un mes perfecto para disfrutar de los grandes DJ que marcan la pauta cada una de sus noches sin fin. Entre las sorpresas que ya se pueden desvelar, la visita el próximo 12 de septiembre de Stryv, un auténtico referente de la fusión del house melódico y ritmos afrobeat y una nueva edición de Ten Ibiza el próximo 20 de septiembre, un auténtico viaje por el mejor sonido de la Isla Blanca.

Por Bonbonniere han desfilado, a lo largo de todo el verano, grandes nombres del house internacional, como Hugel, Diplo, Marco Carola, Claptone, ARTBAT, Vintage Culture, Agents of Time, Carlita, Franky Rizardo, Notre Dame o Rivo, entre otros.