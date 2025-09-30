Los vecinos del bloque Avenida de Europa 15 luchan contra el deshaucio

Los vecinos del bloque Avenida de Europa 15 se han concentrado esta mañana para denunciar que la empresa que ha comprado el edificio quiere desahuciarles. Se trata de 18 viviendas de alquiler que pertenecen a familias que habitan allí desde hace cuatro generaciones, algunos con rentas antiguas.

Los inquilinos denuncian que han sufrido presiones y chantajes, que incluyen ofertas agresivas para eliminar los contrato e incluso amenazas de desahucio en contratos próximos a vencer. Los avisos les dan un plazo de un mes vista, los vecinos sostienen que no se van a ir. Jessica es una de las afectadas.