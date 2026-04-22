Higuerón Real Estate presenta en WELLFERENCE el primer residencial en España con certificación WELL Residence

North Residences es un proyecto residencial de lujo de 26 viviendas (áticos y apartamentos), y 6 villas, integrado en Higuerón Resort y situado en la Costa del Sol, entre Málaga y Marbella. Desarrollado bajo un modelo Branded Residences, el proyecto combina arquitectura humanista, sostenibilidad e innovación para dar respuesta a un estilo de vida en el que ha primado el cuidado de la salud, el cuerpo y la mente.

La certificación WELL Residence ha avalado, mediante verificación independiente, criterios vinculados al bienestar en ámbitos como calidad del aire y del agua, confort térmico y acústico, luz, materiales y estrategias de diseño orientadas a la salud. En este contexto, Garcia ha subrayado el encaje de WELL en la visión de la compañía: “Llevamos 30 años creando un estilo de vida bajo un concepto humanista, buscando crear la vivienda y el entorno adecuado para mejorar la vida de las personas. WELL responde a este concepto y nos ayuda a mejorar los procesos, a completar la propuesta de valor y a transmitirla a través de una certificación que avala lo que ya venimos haciendo”, ha afirmado.

Además, la firma ha destacado como innovación la integración de la naturaleza en el diseño del conjunto. En la parcela, un puente escultórico de acero corten funciona como elemento central e inspirador, evocando el tronco de un árbol mediterráneo y articulando el acceso hacia los cuatro edificios, concebidos como la copa de ese árbol. Este lenguaje natural continua también en el interior de las viviendas, donde se han utilizado materiales como la madera y la piedra natural para reforzar la conexión con el entorno.

En cuanto a la aplicación del estándar, la compañía ha priorizado estrategias WELL vinculadas a Agua, Aire, Alimentación y Comunidad, por su potencial impacto en la salud, apoyándose en una alta integración de domótica que ha contribuido a cumplir distintos requisitos, junto a un enfoque de innovación sostenible que también ha incorporado el I+D gastronómico de Diego Gallegos, chef con estrella Michelin y Estrella Verde Michelin, reconocimiento que ha puesto en valor su compromiso con una alta cocina alineada con la sostenibilidad.