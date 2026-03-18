Universidad de Málaga | Temas de Actualidad

Comienzan los Cursos de Primavera con 35 seminarios prácticos y especializados. Esta oferta semipresencial, organizada por la Fundación General de la UMA, empieza el 20 de marzo y se extiende hasta final de abril

La Fundación General de la Universidad de Málaga ha lanzado un nuevo catálogo de sus Cursos de Primavera, que en 2026 cumple su duodécima edición. Esta oferta comienza este viernes 20 marzo y se extiende hasta final de abril. Compuesta por 35 seminarios de temas especializados y con un enfoque práctico, cuenta con la participación de 90 docentes.

Cada formación tiene una duración de 25 horas, una parte se realizará de forma presencial y otra en el Campus Virtual de la UMA. Cualquier estudiante o profesional interesado en continuar con su aprendizaje o adquirir nuevas competencias puede matricularse, aunque para la comunidad universitaria hay un precio reducido y el alumnado puede obtener 1 crédito ECTS.

La Unión de Editoriales Universitarias Españolas ha presentado su Plataforma Editorial de Publicaciones en Abierto (PEPA), una infraestructura tecnológica interoperable que reúne las monografías en acceso abierto de las 73 editoriales de universidades y centros de investigación que integran la asociación para garantizar la preservación, gestión y difusión del conocimiento. En ella se podrán encontrar las publicaciones de UMA Editorial, el sello de la Universidad de Málaga.

Este ambicioso proyecto, que hará visible la producción editorial y el compromiso con la ciencia abierta de las Editoriales UNE, nace para impulsar un ecosistema editorial universitario más abierto, accesible y conectado, alineado con los principios y las políticas europeas de acceso y ciencia abierta y aspira además a convertirse en un punto de referencia para la investigación en español, mejorando la presencia internacional de las publicaciones de las universidades y centros de investigación de nuestro país.

La Universidad de Málaga se ha incorporado como socio a 28DIGITAL, organización perteneciente al European Institute of Innovation and Technology (EIT) de la Unión Europea, creando así una alianza que permitirá intensificar la colaboración internacional en ámbitos como la innovación tecnológica, el desarrollo de talento digital y la conexión entre ecosistemas europeos.

Asimismo, la UMA ha acogido en el Rectorado el Business Kick-Off 2026 de esta organización, un encuentro estratégico que reúne a más de un centenar de responsables del ecosistema europeo de innovación digital para analizar prioridades, compartir iniciativas y fortalecer la cooperación entre regiones tecnológicas. La iniciativa, gestionada por el Vicerrectorado de Innovación Tecnológica y Proyectos Estratégicos, sitúa en una posición de privilegio a la Universidad de Málaga en el ecosistema de innovación nacional y en su conexión con Europa.