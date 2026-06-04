La Universidad Europea de Andalucía presenta un máster para formar a los futuros líderes de la industria de lujo

La Universidad Europea de Andalucía ha presentado este miércoles el nuevo Máster de Formación Permanente en Dirección Estratégica de la Industria del Lujo, una propuesta académica diseñada para formar profesionales capaces de liderar empresas, marcas y proyectos vinculados a uno de los sectores con mayor crecimiento y proyección internacional.

La presentación tuvo lugar en el campus de la Institución en Málaga, y reunió a representantes de algunas de las principales compañías y proyectos del ecosistema premium de la Costa del Sol. Un encuentro que sirvió para analizar los desafíos y oportunidades de una industria en constante evolución y para reforzar la conexión entre universidad y empresa en un entorno especialmente estratégico para el desarrollo del lujo.

El acto de apertura contó con la participación de Jacobo Florido Gómez, teniente de alcalde delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Málaga; Ignacio de la Vega, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnología de la Universidad Europea y Javier Sevilla, director del Máster en Dirección Estratégica de la Industria del Lujo.

El nuevo programa, que comenzará en octubre en modalidad presencial en Málaga tiene como objetivo formar profesionales con una visión integral de la industria del lujo, abordando áreas como la estrategia empresarial, el marketing, la gestión de marca, la experiencia de cliente, la transformación digital, el liderazgo, el turismo premium o los activos inmobiliarios de alta gama.

"El lujo es hoy una industria compleja que requiere perfiles capaces de comprender la gestión estratégica de marcas, activos y experiencias en mercados globales. Este máster nace para dar respuesta a esa demanda de talento especializado", explicó Javier Sevilla, director del Máster en Dirección Estratégica de la Industria del Lujo en la Universidad Europea de Andalucía.

La jornada incluyó además la intervención de Jacobo Cestino, CEO de La Zagaleta Group, quien compartió la experiencia de uno de los desarrollos residenciales más exclusivos de Europa y analizó las claves que han convertido a la Costa del Sol en un referente internacional para el segmento de alto poder adquisitivo.

La mesa redonda "La Industria del Lujo en la Costa del Sol" también reunió a profesionales de referencia como Luis María Marín Gálvez, CEO de Wallace Consultores; Miguel Matía, fundador y CEO de Nueva Alcántara Club; Alejandro Terroba, director de Marketing de C. de Salamanca Ferrari-Bentley; Mariola Valladares, directora general del Gran Hotel Miramar Málaga; Raúl Sánchez, Head of Global Solutions de Peninsula 360 & Family Office; así como representantes de la Universidad Europea y La Zagaleta Group.

Durante el debate, los participantes coincidieron en destacar el extraordinario posicionamiento internacional de la Costa del Sol, señalando que el destino se encuentra actualmente entre los más atractivos del mundo para los grandes patrimonios gracias a factores como su calidad de vida, conectividad internacional, oferta inmobiliaria, seguridad y capacidad para ofrecer experiencias exclusivas.

Con esta nueva titulación, la Universidad Europea de Andalucía continúa ampliando su oferta de postgrado vinculada a sectores estratégicos para la economía de Málaga y Andalucía, apostando por una formación estrechamente conectada con las necesidades reales del tejido empresarial y con las tendencias que marcarán el futuro de la industria del lujo.