La UMA y Sea Life impulsan un novedoso estudio en embriones de tiburón que permitirá analizar cómo se generan enfermedades sanguíneas como la leucemia y plantear cómo tratarla

Sea Life Benalmádena ha firmado un acuerdo de colaboración con la UMA, la Universidad de Málaga, para impulsar un novedoso estudio en embriones de elasmobranquios, es decir de tiburones, con el objetivo de conocer la evolución y formación de la sangre, para poder investigar en profundidad como se generan algunas enfermedades sanguíneas, y así entender mejor y afrontar su posible cura, como podría ser el caso de tratamientos para la leucemia.

El estudio ha sido impulsado por el departamento de biología animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. en colaboración con Sea Life Benalmádena. El presente proyecto se enmarca en la línea de investigación del grupo liderado por el profesor Juan Pascual Anaya centrada en comprender el origen evolutivo de estructuras novedosas en metazoos, con especial énfasis en vertebrados. En este contexto, los embriones de elasmobranquios, tiburones, constituyen un modelo experimental clave para abordar preguntas fundamentales sobre el origen evolutivo de estas estructuras.

El uso de embriones de elasmobranquios en Sea Life Benalmádena -en particular la pintarroja (Scyliorhinus canicula), el alitán (Scyliorhinus stellaris) y tiburón bambú (Chiloscyllium punctatum)- permitirá analizar directamente la estructura, organización y potencial funcional de la aorta dorsal durante el desarrollo, así como evaluar su posible implicación en la generación de células madre sanguíneas. Para ello, se emplearán técnicas de biología molecular y del desarrollo, incluyendo análisis de expresión génica y caracterización celular en distintas etapas embrionarias. Este enfoque permitirá establecer comparaciones rigurosas con los mecanismos descritos en otros vertebrados.

“Con este estudio se contribuiría a redefinir los modelos actuales sobre el origen de nuestro sistema sanguíneo y a comprender mejor los cambios genómicos y del desarrollo que dieron lugar a esta innovación biológica. Gracias al estudio de embriones de elasmobranquios por ejemplo, se permitirá integrar datos de desarrollo, genética y evolución para abordar una de las preguntas fundamentales no solo de la biología -cómo surgen nuevas estructuras y funciones a lo largo de la evolución-, sino también de biomedicina regenerativa, con especial importancia en el descubrimiento de nuevas vías que nos permitan entender mejor enfermedades sanguíneas, como pueden serlo los distintos tipos de leucemia, entre otras”, asegura el profesor Juan Pascual Anaya, jefe del departamento de biología animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga.

Sea Life Benalmádena incluye entre sus programaciones anuales, y en sus objetivos principales, la divulgación científica y el apoyo a programas que permitan impulsar estudios para la mejora de las especies. “Si además es posible aportar una vía de investigación que permita plantear fórmulas para tratar enfermedades sanguíneas, como podría ser el caso de la leucemia, nuestra satisfacción será enorme”, asegura la directora de Sea Life Benalmádena, Elisabeth Zorat.

El acuerdo de colaboración entre Sea Life y la UMA tendrá un periodo de 5 años, que podrá ser ampliado, para complementar el estudio en el caso de que fuera necesario.