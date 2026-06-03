Último tirón para alcanzar un récord de participación en la IV Carrera Solidaria Banco Mediolanum

La IV Carrera Solidaria Nocturna Banco Mediolanum a beneficio de Fundación Olivares, que se celebrará el próximo 13 de junio en el Puerto de Málaga, ya ha superado la cifra de participantes de su anterior edición y pretende llegar a los 1.000 inscritos, una cifra récord que la convierte en la más multitudinaria desde su creación.

A falta de dos semanas para la celebración de la prueba, el presidente de Fundación Olivares, Andrés Olivares junto a Carlos Rubio Basabe, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, se han reunido para continuar promoviendo la participación en esta carrera. El ritmo de inscripciones continúa creciendo, consolidando este evento solidario como una de las citas benéficas y deportivas de referencia en la ciudad. La carrera, organizada por Fundación Olivares, entidad que desde 2010 trabaja para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes con cáncer y otras patologías crónicas graves, se ha convertido en el principal evento de captación de fondos de la organización.

La jornada comenzará con una carrera infantil y continuará con dos recorridos para adultos de 5 y 10 kilómetros, con salida desde el Palmeral de las Sorpresas. Las inscripciones permanecen abiertas hasta completar aforo a través de la web de la Fundación.

INSCRIPCIONES:https://carrerasolidaria.fundacionolivares.org/.

Impacto solidario

La carrera cuenta con Banco Mediolanum como principal colaborador, dentro de su proyecto social “Mediolanum Aproxima”, aunque el objetivo es seguir incorporando cada año a más empresas y entidades para convertir la solidaridad en un esfuerzo colectivo de toda la sociedad malagueña.

La recaudación íntegra de la carrera se destinará a financiar las Unidades Asistenciales de Fisioterapia y Logopedia de Fundación Olivares. Solo en 2025, estas unidades han atendido a una media de 50 menores en cada servicio, ofreciendo un total de 2.358 sesiones individuales, además de terapias grupales semanales.

Asimismo, Fundación Mediolanum en España aportará 10.000 euros adicionales si se alcanzan los 25.000 euros de recaudación, lo que facilitará alcanzar el objetivo global de 60.000 euros marcado para esta edición.