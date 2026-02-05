Últimas dos semanas para votar las vídeo recetas de los estudiantes malagueños aspirantes al XIV Premio Promesas de la Alta Cocina

Le Cordon Bleu Madrid anuncia que estas son las dos últimas semanas para votar en su página de Facebook las vídeo recetas de los estudiantes que optan al XIV Premio Promesas de la alta cocina. Un año más, las personas que lo deseen pueden votar sus vídeo recetas favoritas y ser parte del jurado popular para ayudar en la elección de los diez finalistas de esta edición del Premio.

Enrique Santana Conde, de la Escuela de Hostelería de Málaga La Cónsula; Sara Díaz Herrera y Jorge Herreras Muñiz del IES La Rosaleda; Carlos Javier Ávila Sotomayor y Nemesis Garay Ángeles, de la Escuela de Hostelería de Benahavís, representarán a Málaga en la siguiente fase del certamen.

En las vídeo recetas, de 5 minutos de duración máxima, los estudiantes demuestran sus habilidades culinarias y creativas con un plato elaborado a partir de una propuesta común: Codorniz rellena y patatas suflé, con salsa y guarnición libre elegida por el candidato. De esta manera, también cuentan con la posibilidad de desarrollar su creatividad con productos de libre elección, especialmente valorados si son típicos de sus regiones y de temporada.

Los votos obtenidos a través de la red social constituirán un 15% de la valoración a los participantes, y se sumarán a las votaciones del jurado profesional, compuesto por chefs profesores de la Escuela. El plazo de votaciones estará abierto hasta el próximo 20 de febrero. Posteriormente, el 23 de febrero, Le Cordon Bleu Madrid dará a conocer los 10 finalistas que participarán en la gran final en su sede de Madrid el 14 de abril.

Los finalistas deberán presentar su plato frente a un jurado profesional, que en su última edición ha estado presidido el chef Javier Olleros, chef del restaurante Culler de Pau (Pontevedra), distinguido con 2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol. En ediciones anteriores, el jurado ha estado presidido por otras celebridades de la gastronomía nacional, como Eduard Xatruch, Nacho Manzano, Jesús Sánchez, Joan Roca, Diego Guerrero, Martín Berasategui o Andoni Luis Aduriz.

Un total de 30 escuelas repartidas en 20 provincias de todo el territorio cuentan con representación en esta fase del certamen. Andalucía con 13 candidatos y Comunidad Valenciana con 10, son las Comunidades Autónomas con mayor representación en esta edición. También estarán presentes en esta fase del certamen otras autonomías como: Aragón, Castilla y León, Cataluña, Canarias, Comunidad de Madrid, Galicia, Navarra e Islas Baleares.

Catorce años impulsando a las nuevas generaciones de chefs

El Premio Promesas de la alta cocina es un certamen de ámbito nacional dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursen actualmente el último año de formación en cocina en cualquier centro del país y que destaquen por su pasión y su visión de la cocina. El concurso ofrece la oportunidad de seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid, a través de dos becas otorgadas a los dos primeros clasificados.

Con esta nueva convocatoria del certamen nacional, Le Cordon Bleu Madrid renueva su compromiso con las nuevas generaciones de cocineros al ofrecerles una oportunidad de gran valor para seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid, a través de dos becas otorgadas a los primeros clasificados, de 24.000€ y 9.000€, respectivamente. La organización premiará también el esfuerzo de los centros en promover el certamen con una ayuda económica de 1.500€ para la escuela del primer clasificado.

En la pasada edición, María Bazar Verdes, estudiante del CIFP Paseo das Pontes de A Coruña, se alzó con el primer premio tras conquistar al jurado presidido por el chef Javier Olleros, con la elaboración de un plato a partir de unas técnicas e ingredientes comunes.

Consulta las vídeo recetas aquí: https://pr.easypromosapp.com/gallery/998068/52471/