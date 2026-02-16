Turismo Costa del Sol y la Diputación estiman en 109 millones de euros las pérdidas del sector turístico por el cierre del AVE Madrid-Málaga hasta marzo

Turismo Costa del Sol y la Diputación de Málaga han realizado una estimación del impacto que está teniendo en el sector turístico el cierre temporal de la línea de alta velocidad Madrid–Málaga, tras el accidente ferroviario registrado el pasado mes de enero. En concreto, se estima que durante el periodo analizado dejarán de llegar a la Costa del Sol 65.848 turistas. Esto supone un impacto económico total de 109 millones de euros para el sector turístico de la provincia.

El estudio, basado en datos oficiales de movilidad y en el comportamiento habitual del viajero, concluye que la interrupción de esta conexión está afectando de forma directa a la llegada de turistas nacionales y, por tanto, a la actividad económica vinculada al turismo.

No obstante, el presidente de Turismo Costa del y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha querido subrayar que el impacto económico derivado del cierre del AVE va más allá del propio sector turístico. “No estamos hablando únicamente de hoteles, restaurantes o empresas de ocio, sino del conjunto de la economía provincial”, ha explicado.

Así, el presidente ha subrayado que Málaga cuenta con un importante ecosistema tecnológico y empresarial y con miles de profesionales que se desplazan con frecuencia por motivos laborales o que combinan el teletrabajo con estancias temporales en la provincia. “La falta de una conexión ferroviaria directa y competitiva con Madrid no solo condiciona la llegada de visitantes, sino también la movilidad empresaria y la actividad económica vinculada a congresos, reuniones y proyectos de todos los sectores”. Por ello, reclama al Gobierno de España la activación de ayudas extraordinarias para paliar las pérdidas que afronta la provincia.

El presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha señalado que “la conectividad es clave para que un destino turístico sea competitivo, especialmente en el mercado nacional, donde la rapidez y la comodidad del desplazamiento influyen directamente en la decisión de viaje”.

En este sentido, Salado ha advertido de que la falta de conexión ferroviaria tras el accidente de Adamuz y el posterior desprendimiento en Álora, aún sin fecha confirmada de reapertura, y que afecta tanto al Alta Velocidad hasta Madrid como al Cercanías que conecta Málaga con el Guadalhorce, perjudica directamente a la competitividad del destino y a la planificación de viajes, ya que muchos turistas organizan sus escapadas con antelación.

Por ello, Salado exige “un plan para revertir esta situación que influye negativamente en el desarrollo de una de las zonas más pujantes y que más crece del país”.

La conexión de alta velocidad entre Madrid y Málaga es una de las principales vías de entrada del mercado nacional a la provincia. El AVE concentra buena parte de los desplazamientos, sobre todo en viajes de corta duración y escapadas de fin de semana, lo que convierte a esta infraestructura en un elemento fundamental para la actividad turística.

Según el análisis, entre el 19 de enero y el 1 de marzo más de 140.599 personas habrían utilizado habitualmente el tren para desplazarse a la Costa del Sol. Tras aplicar distintos factores —como el trasvase parcial a otros medios de transporte, los viajes realizados mediante combinaciones alternativas o los residentes en la provincia— se estima que finalmente 65.848 turistas no realizarán el viaje.

En términos económicos, el gasto directo que estos visitantes habrían realizado asciende a 71,8 millones de euros. Si se suman los efectos indirectos e inducidos sobre el conjunto de la economía turística, el impacto total alcanza los 109 millones de euros.

Así, Salado ha insistido en que “situaciones como esta demuestran la importancia de contar con infraestructuras de transporte fiables y competitivas, porque la accesibilidad influye tanto en la actividad de nuestras empresas como en la imagen del destino”.

Asimismo, ha subrayado que el sector turístico de la provincia mantiene su fortaleza y capacidad de recuperación, aunque ha considerado prioritario restablecer cuanto antes la normalidad en la conexión ferroviaria para evitar que el impacto se prolongue en el tiempo.

Con este análisis, Turismo Costa del Sol quiere aportar una estimación clara del impacto que está teniendo la interrupción del AVE y poner de relieve el papel fundamental que juega la movilidad, especialmente en el mercado nacional, uno de los pilares del turismo en la provincia.