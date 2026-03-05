Quique Fernández se ‘estrena’ en la novela con 'Los años buenos'

Los años buenos es el título de la primera novela de Quique Fernández. En ella el autor explora el amor en dos circunstancias muy diversas: la de un matrimonio mayor que ve cómo el lazo que les une se tensa en esos momentos en los que toca preguntarse si vivir así ha merecido la pena, y la de Amaia, su hija treintañera, que está en conflicto con su propia identidad sexual.

Para el autor, que publicó en 2025 el libro de relatos Vidas de alquiler, el tema central de su libro es la memoria. Fernández concreta que se refiere a “la memoria familiar, esos actos pequeños o grandes que construyen las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre primos…”, y en el modo en el que los actos del pasado dibujan una forma de relacionarnos en el presente.

Se centra para ello en sus tres protagonistas, que repasan su vida gracias a una narrativa temporalmente fragmentada, que viaja adelante y atrás en sus biografías. A través de esa estructura, Quique Fernández aprovecha para ahondar en el amor desde la ternura, pero también desde la crudeza de la propia realidad: cómo el tiempo, los miedos, las incertidumbres o la propia desesperación personal pueden quebrar el frágil equilibro de lo cotidiano.

Los años buenos es una novela con una prosa clara, pero rica. Gracias a ella, el autor consigue que el lector se sitúe en esos años buenos que se evocan en muchas familias cuando toca hablar de los momentos en los que se rozó la verdadera felicidad.

Con Los años buenos, Adel editores aumenta su colección La estirpe alada con un segundo título que se centra en la familia como eje vertebrador de la trama.

Quique Fernández (Málaga, 1992) Escritor y periodista.

Ha publicado el libro de relatos Vidas de alquiler (La Discreta, 2025), y ha sido galardonado en diferentes certámenes literarios, como el MálagaCrea (Ayuntamiento de Málaga, 2024), el Premio Energheia (Revista Quimera, 2019) o el concurso Amanecer (Zenda, 2016).

También ha participado en las antologías de cuentos Recuperar el fuego y no ponerle nombre (2020), Un día antes de que perdiéramos la luz (2022) y Bocas que gritan en un bosque de escarcha (2024).