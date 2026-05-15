Torrox adapta sus playas con nuevas zonas de sombra y accesos mejorados para personas con necesidades especiales

El Ayuntamiento de Torrox continúa adaptando las playas del municipio con nuevas zonas de sombra y accesos mejorados para personas con necesidades especiales. Como han destacado el alcalde, Óscar Medina, y la concejala del área, Vanessa López, estas actuaciones “forman parte de un completo plan de choque que incluye la renovación de mobiliario urbano, pintura de accesos y la instalación de nuevas pérgolas adaptadas”. Durante una visita al Paseo Marítimo de Ferrara, donde se ubica una de de las nuevas infraestructuras, Medina ha asegurado que el Consistorio torroxeño viene trabajando “desde hace semanas en un plan de puesta a punto de las playas para optimizar los servicios y el equipamiento de cara a la temporada turística alta”. El primer edil ha subrayado que “paseos marítimos impecables son nuestra mejor carta de presentación para los miles de visitantes que eligen nuestro municipio atraídos por El Mejor Clima de Europa”.

El Ayuntamiento ha acometido la instalación de dos nuevas pérgolas con sombra y mobiliario adaptado, ubicadas en Ferrara y El Peñoncillo, que se unen a las ya existentes en las playas de El Morche y Cenicero-Las Dunas. A ello se suma el despliegue de pasarelas flexibles hasta la misma orilla “para garantizar que el verano sea un derecho para todos, permitiendo que las personas con necesidades especiales disfruten del mar con la seguridad, el confort y el bienestar que merecen”, ha afirmado Vanessa López.

Las pérgolas con sombra “están específicamente diseñadas para ofrecer un confort climático necesario, convirtiendo nuestro litoral en un referente de turismo inclusivo en la provincia”, ha añadido la concejala. Los servicios operativos municipales también vienen trabajando en el pintado de barandillas y pasarelas, la renovación de bancos, paneles de información y papeleras, y en la puesta a punto de duchas y lavapiés. “El cuidado del litoral no es algo puntual de cara al verano, sino el resultado de una planificación constante para que nuestras playas estén siempre en condiciones de revista”, ha resaltado Vanessa López.

Para finalizar, el alcalde de Torrox ha manifestado que “mantener los equipamientos de las playas y los paseos marítimos en perfecto estado es lo que permite que el sector servicios y la hostelería local sigan batiendo récords de afluencia, consolidando a Torrox, —que ha renovado las Banderas Azules en Ferrara, El Morche y Cenicero-Las Dunas—, como el motor turístico de la Axarquía y Andalucía oriental”.