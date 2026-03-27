En ESTEPONA

No me toques el cuento’, la comedia musical gamberra y reivindicativa de las princesas Disney

El Ayuntamiento de Estepona informa que el próximo sábado 11 de abril, a las 21:00 horas, se representará en el Teatro Auditorio Felipe VI, la obra ‘No me toques el cuento’, una rebelión cómica y musical de cuatro princesas.

Redacción

Malaga |

Estepona
No me toques el cuento’, la comedia musical gamberra y reivindicativa de las princesas Disney | www.ondacero.es

Todos conocemos a las princesas de los cuentos infantiles. Siempre bellas, alegres, bondadosas… Y, por supuesto… todas saben cantar. Pero, ¿Conocemos la vida de esas princesas? ¿Sabemos lo que supuso para ellas su propio cuento de hadas? ¿Qué fue de ellas?

El otro lado del “y vivieron felices y comieron perdices”. No me toques el cuento nos muestra cómo cuatro princesas se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento. Eso que no se cuenta porque, al fin y al cabo, no es tan bonito como dicen…

¡Estamos hartas de nuestra condición de princesas, de perfectas, de felices para siempre!

“No me toques el cuento» es una comedia musical gamberra y reivindicativa que presenta una versión realista de cuatro princesas de cuentos clásicos (Blancanieves, Cenicienta, Bella y Aurora) que, tras el «felices para siempre», se reúnen para quejarse, reír y llorar sobre el dolor, los traumas y los complejos que no se contaron.

La obra, escrita y dirigida por Olivia Lara, busca liberar a estas mujeres de sus roles ideales para mostrar su lado más humano y real, interactuando con el público y rompiendo la cuarta pared.

Las entradas están a la venta en teatroestepona.com, y en taquilla del Auditorio el día de la función, desde dos horas antes del inicio.

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