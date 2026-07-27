El Tomate Huevo Toro reivindica la producción de temporada, el consumo local y la sostenibilidad como modelo de futuro

La Casa Museo Antonio Gala, La Baltasara, fue el escenario de la tertulia gastronómica “Tomate Huevo Toro: temporalidad, Km 0 y sostenibilidad”, un encuentro organizado por la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce y el GDR Valle del Guadalhorce, con la colaboración del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y contó con el apoyo de Sabor a Málaga y Gusto del Sur.. La cita reunió a investigadores de prestigio, periodistas especializados y representantes del sector agrícola para abordar el valor de las variedades locales y la importancia de avanzar hacia modelos de producción y consumo más sostenibles, ecológicos y vinculados al territorio.

La apertura institucional estuvo a cargo de la vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, el alcalde de Alhaurín el Grande, Anthony Bermúdez y el presidente de la Asociación Tomate Huevo Toro, José Carlos García, quienes destacaron la importancia de preservar y promover un producto emblemático del Valle del Guadalhorce. La tertulia puso el foco en la producción de temporada, el comercio de proximidad y la sostenibilidad como pilares para el futuro del sector agroalimentario.

La catedrática de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Valencia, María Dolores Raigón Jiménez, defendió la apuesta por las variedades locales por sus beneficios para la salud y el medio ambiente. La experta subrayó que el consumo de productos de proximidad reduce el impacto ambiental al acortar las distancias de transporte y destacó las cualidades organolépticas y la adaptación al territorio del Tomate Huevo Toro. "La nutrición nace en el campo", afirmó, reivindicando la importancia de los suelos sanos y la soberanía alimentaria.

Desde el ámbito de la comunicación, el periodista y director de los programas Tierra y Mar y Espacio Protegido de Canal Sur, José María Montero, incidió en la conexión entre la alimentación y la memoria, recordando que "los alimentos están muy presentes en nuestra memoria de infancia". Además, defendió el papel de los medios de comunicación para trasladar a la ciudadanía conceptos como la soberanía alimentaria, la transición ecológica y la necesidad de garantizar precios justos para los productores.

En la misma línea, el periodista Jesús León, de Directo al Paladar, destacó la responsabilidad compartida de instituciones, medios y sector de la restauración para divulgar el valor de los productos locales y combatir la desinformación mediante información rigurosa y fuentes fiables.

El encuentro concluyó con un mensaje común: la necesidad de acercar a la ciudadanía los beneficios de consumir alimentos de temporada y de proximidad, poniendo en valor productos como el Tomate Huevo Toro, estrechamente ligado a la identidad y al patrimonio gastronómico del Valle del Guadalhorce.

Como broche final, se entregaron los premios del I Concurso de Poesía Tomate Huevo Toro y se leyeron los poemas ganadores, un cierre cultural que reforzó el vínculo entre gastronomía, territorio e identidad. La jornada terminó con una degustación de platos elaborados con Tomate Huevo Toro, acompañados por vinos con DOP Sierras de Málaga, cerveza Victoria y Aceituna Aloreña de Málaga DOP.