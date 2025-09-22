DISTINCIONES MÁLAGA AVANZA 2025

Temporánea, la esencia de Málaga en cada souvenir

Ester Ramos, propietaria de Temporánea, nos cuenta en Más de Uno cómo fueron los inicios y el desarrollo de la empresa dedicada a la venta de artículos de souvenir. La distinción ha sido concedida por el Ayuntamiento de Málaga.

Redacción

Málaga |

Los artículos y souvenirs de Temporánea son obras de arte exclusivas creadas por artistas y diseñadores locales. Cada pieza cuenta una historia de los lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Ester Ramos, creadora de la idea, nos cuenta cómo ha surgió la idea de puesta en marcha de la empresa y los motivo que la llevaron a centrarse en divulgar la historia de Málaga a través de los artículos de souvenir.

En la actualidad, Temporánea ya comercializa sus artículos en otras provincias andaluzas y está abierta a continuar con la expansión en otros puntos del país.

