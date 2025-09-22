Temporánea, la esencia de Málaga en cada souvenir

Los artículos y souvenirs de Temporánea son obras de arte exclusivas creadas por artistas y diseñadores locales. Cada pieza cuenta una historia de los lugares emblemáticos de nuestra ciudad. Ester Ramos, creadora de la idea, nos cuenta cómo ha surgió la idea de puesta en marcha de la empresa y los motivo que la llevaron a centrarse en divulgar la historia de Málaga a través de los artículos de souvenir.

En la actualidad, Temporánea ya comercializa sus artículos en otras provincias andaluzas y está abierta a continuar con la expansión en otros puntos del país.