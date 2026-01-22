La tecnológica IONIK elige el edificio Ágora de Grupo Insur para crecer en Málaga

El edificio Ágora, propiedad de Grupo Insur y primer proyecto de oficinas de nueva generación en la ciudad tras más de 15 años, será la nueva sede de IONIK Technologies, empresa especializada en soluciones digitales avanzadas en tecnologías de la información para impulsar la innovación en sectores estratégicos.

IONIK ha decidido unificar las dos oficinas que mantenía en Málaga en un único espacio mediante el alquiler de una planta completa del edificio Ágora, con una superficie aproximada de 1.800 m², en una operación asesorada por Savills. Esta decisión responde a la estrategia de la compañía de potenciar la colaboración entre equipos y consolidar su crecimiento en la región.

“En la última década y de manera ascendente, Málaga ha ido consolidándose como hub tecnológico europeo, con una demanda liderada por empresas del sector tech y con amplia presencia internacional”, explica Aranzazu García, responsable de Oficinas en Savills Andalucía.

Situado en la nueva zona Prime del litoral oeste, frente al mar, Ágora se posiciona como un referente en calidad y sostenibilidad en un mercado con una disponibilidad inferior al 3% en el distrito Prime-CBD. El inmueble, que estará terminado en enero de 2026, cuenta con más de 9.000 m² de superficie alquilable en seis plantas de oficinas, un local comercial destinado a restauración y un espectacular rooftop para eventos. Además, dispone de certificaciones BREEAM, WELL y WIRESCORED, que garantizan los más altos estándares para empresas y empleados.

Con esta operación, IONIK refuerza su compromiso con la innovación y la atracción de talento, consolidando Málaga como uno de los polos tecnológicos más dinámicos de España.