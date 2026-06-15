La sexta edición de ‘Circo a Escena’ llega al Festival Cirkorama de Málaga

La sexta edición del circuito artístico ‘Circo a Escena’, un programa que impulsa el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Artes Escénicas y Música (DGAEM), y que coordina La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública con la colaboración de CircoRed, llega este mes de junio a Málaga con varios espectáculos enmarcados dentro de una nueva edición de su Festival Cirkorama.

Concretamente desde este jueves 18 hasta el 26 de junio cinco compañías presentarán sus propuestas en Málaga capital y en los municipios de Ardales y Archidona. De esta manera, este jueves en la pista deportiva del Centro Cultural María Victoria Atencia (20.00 horas) será el turno de la compañía valenciana Spinish Circo que presentará (20.00 horas) con Fins al Cel, un espectáculo de circo contemporáneo con música en directo que evoca el espacio-tiempo como proceso vital del ser humano y muestra hasta dónde llegan nuestros límites. Al día siguiente, el espacio escénico recibirá a Empaque, un montaje construido sobre la poesía del circo, el flamenco y el humor a través de una dramaturgia intuitiva y contemporánea en la que se dan la mano los malabares, el cante, los ritmos y la palabra. La obra lleva el sello de la compañía andaluza Chicharrón Circo Flamenco y fue distinguida con el premio FETÉN al mejor espectáculo de noche 2025.

El día 20, por su parte, la pista del Centro Cultural será escenario (20.00 horas) para L’Appel du Vide, de los valencianos Siroco, que invita al espectador a sumergirse en el vértigo de las decisiones y a reflexionar sobre ese difícil equilibrio entre el miedo y el deseo de explorar nuevos caminos. El 21 será el turno (20.00 horas) de ¡AHORA!, de la vasca Cía. Maite Guevara, una propuesta cargada de energía que tiene como protagonista a Martina, una mujer preparada para afrontar cualquier reto. Hay que recordar que los municipios de Ardales y Archidona también recibirán a estas compañías, concretamente los días 20 y 21, respectivamente.

Unos días después -concretamente el día 25 a partir de las 20.00 horas en la pista deportiva- se podrá ver el espectáculo Playtime, de Chisgarabís & Kanbahiota, una invitación a recuperar ese estado primario donde el juego lo es todo: jugar a manos llenas, asumir riesgos, olvidar el tiempo… entregarse sin condiciones a un impulso que no entiende de normas ni de miradas ajenas. Y ya al día siguiente el circuito estatal se despedirá (20.00 horas, Centro Cultural María Victoria Atencia) de la capital malagueña de la mano de Ardatzak, en la que Zirkozaurre homenaje a los diábolos (pieza distinguida con el premio Umore Azoka al mejor espectáculo de Euskadi).