San Miguel lanza una edición especial que conmemora sus 60 años de historia en Málaga

San Miguel, lleva seis décadas formando parte del día a día de Málaga y para celebrar el 60 aniversario de su histórica fábrica, la marca ha decidido rendir un homenaje muy especial a la Costa del Sol. Fiel a su espíritu inquieto y profundamente orgullosa de sus raíces, la compañía lanza una exclusiva edición especial que invita a los consumidores a realizar un viaje en el tiempo a través de un diseño cargado de nostalgia y herencia cervecera.

La gran sorpresa de este aniversario es la fiel reedición de la mítica botella de Pilsener Cristal con la que San Miguel aterrizó oficialmente en los hogares y bares malagueños en 1966. Este diseño recupera la estética original de la época con sus etiquetas clásicas, su tipografía tradicional y los sutiles motivos geométricos en tonos marrones y rojizos que forman parte del imaginario colectivo local. Se trata de una auténtica pieza de coleccionista que rememora el pasado y pone en valor la autenticidad de una receta que ha permanecido inalterable como testigo directo del dinamismo de la ciudad.

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La edición especial de la Pilsener Cristal de 1966 se distribuirá con un carácter estrictamente geográfico. Los coleccionistas y amantes de la buena cerveza solo podrán adquirir estas botellas y latas conmemorativas dentro de los límites de la provincia de Málaga. Esta pieza de edición limitada en su versión tercio y lata estará presente tanto en los lineales de los supermercados como en las barras de la hostelería local desde este mes de junio hasta diciembre.

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