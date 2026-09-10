ANTONIO JOSÉ MARTÍN, CONCEJAL DE TURISMO

Rincón de la Victoria celebra la fiesta del Boquerón Victoriano

Antonio José Martín, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, nos cuenta los actos que se llevan a cabo en el municipio con motivo de la celebración de la fiesta del Boquerón Victoriano.

Redacción

Málaga |

Rincón de la Victoria celebra del 8 al 13 de septiembre la X edición de la Fiesta del Boquerón Victoriano, Fiesta de Singularidad Turística Provincial, con showcookings de cocineros de referencia, tres días de Feria Sabor a Málaga, degustaciones gratuitas y actividades de cultura marinera.

Durante estos días, 57 restaurantes se suman a la Red del Boquerón y se repartirán de forma gratuita más de 1.100 kilos de este pescado. La presente edición de 2026 convierte al boquerón victoriano en hilo conductor de una programación que une cocina en directo, identidad marinera, restauración y promoción territorial. Un producto cotidiano y profundamente local que activa conocimiento, creatividad culinaria y experiencias abiertas al público durante seis días. Es la única fiesta de la provincia con esa duración.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid