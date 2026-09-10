Rincón de la Victoria celebra la fiesta del Boquerón Victoriano

Rincón de la Victoria celebra del 8 al 13 de septiembre la X edición de la Fiesta del Boquerón Victoriano, Fiesta de Singularidad Turística Provincial, con showcookings de cocineros de referencia, tres días de Feria Sabor a Málaga, degustaciones gratuitas y actividades de cultura marinera.

Durante estos días, 57 restaurantes se suman a la Red del Boquerón y se repartirán de forma gratuita más de 1.100 kilos de este pescado. La presente edición de 2026 convierte al boquerón victoriano en hilo conductor de una programación que une cocina en directo, identidad marinera, restauración y promoción territorial. Un producto cotidiano y profundamente local que activa conocimiento, creatividad culinaria y experiencias abiertas al público durante seis días. Es la única fiesta de la provincia con esa duración.