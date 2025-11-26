El restaurante malagueño PALODÚ consigue su primera estrella Michelin

La Gala MICHELIN 2026, celebrada esta noche en SOHRLIN Andalucía (Málaga), ha vuelto a reunir a la élite gastronómica del país. Un escenario donde, una vez más, se ha revelado la nueva selección de la prestigiosa guía, que este año destaca por su crecimiento y por la solidez de las propuestas reconocidas.

En esta edición, la guía ha repartido un total de 25 primeras estrellas Michelin, 5 restaurantes han logrado dos y los 16 que ya contaban con el mayor distintivo, las tres estrellas, la conservan.

El restaurante Palodú, de Cristina Cánovas y Diego Aguilar, ha logrado su primera estrella MICHELIN. La Guía MICHELIN resalta que “a pocos metros del Mercado Central de Atarazanas, pone sobre la mesa la filosofía culinaria de una pareja de chefs que vive la gastronomía desde un constante deseo de superación. Sus menús, que siempre exaltan productos de temporada, defienden lo que llaman la cocina dual”.

Little Jarana, entra en la Guía por primera vez, consolidando la propuesta desenfadada y canalla de Abraham Artigas en Palma de Mallorca.