La receta veraniega del miércoles 12 de agosto de 2026

Los huevos benedict o huevos benedictinos son un clásico en las cartas de desayunos de los mejores hoteles del mundo. Esta receta consiste en un pan tostado, una loncha de bacon o panceta y huevos escalfados, napado con una cremosa salsa holandesa. Hoy te contamos lo que necesitas para realizar esta receta de Manu Balanzino:
Ingredientes para 2 personas:
- 2 panecillos
- 5 g de mantequilla
- 2 lonchas de panceta
- 1 litro de agua
- 15 ml de vinagre
- 2 huevos
- 1 aguacate
Para la salsa holandesa:
- 1 huevo, a temperatura ambiente
- 60 g de mantequilla
- Sal y pimienta negra molida
- 1/2 cucharada de zumo de limón
Para conocer más sobre su elaboración paso a paso, puedes escuchar nuestra sección de hoy de recetas veraniegas.