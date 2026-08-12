La receta veraniega del miércoles 12 de agosto de 2026

Los huevos benedict o huevos benedictinos son un clásico en las cartas de desayunos de los mejores hoteles del mundo. Esta receta consiste en un pan tostado, una loncha de bacon o panceta y huevos escalfados, napado con una cremosa salsa holandesa. Hoy te contamos lo que necesitas para realizar esta receta de Manu Balanzino:

Ingredientes para 2 personas:

- 2 panecillos

- 5 g de mantequilla

- 2 lonchas de panceta

- 1 litro de agua

- 15 ml de vinagre

- 2 huevos

- 1 aguacate

Para la salsa holandesa:

- 1 huevo, a temperatura ambiente

- 60 g de mantequilla

- Sal y pimienta negra molida

- 1/2 cucharada de zumo de limón

Para conocer más sobre su elaboración paso a paso, puedes escuchar nuestra sección de hoy de recetas veraniegas.