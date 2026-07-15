El Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group regresa a Málaga con una nueva prueba en la Costa del Sol

La cita esteponera supondrá la sexta parada del circuito en 2026 y volverá a situar a la Costa del Sol en el calendario de una competición que continúa consolidándose como una de las grandes referencias del pádel amateur en España. Tras las pruebas disputadas en Santander, Gijón, Madrid, Jerez y Valladolid, el Tour aterriza ahora en Estepona antes de afrontar las últimas citas de la temporada en Sevilla, Valencia y la gran final, que como es tradición se celebrará en la Rafa Nadal Academy, en Mallorca.

Fiel a su identidad, el circuito mantiene su innovador formato por equipos, inspirado en la Hexagon Cup, uno de sus principales elementos diferenciales. Cada equipo está formado por un mínimo de seis jugadores distribuidos en tres parejas por eliminatoria, garantizando al menos dos enfrentamientos por prueba y fomentando tanto la competitividad como la experiencia compartida entre los participantes.

Además, todos los jugadores recibirán un Welcome Pack compuesto por una camiseta Nike, muñequera, grip y tote bag de Babolat, así como productos de Cantabria Labs y NDL, reforzando la experiencia que el circuito ofrece desde el primer momento.

El Rafa Nadal Academy Padel Tour by The Adecco Group celebra en 2026 su tercera edición y mantiene a la provincia de Málaga como una de las sedes de referencia del circuito. En este año, el circuito ha acelerado su expansión internacional y los aficionados al pádel de Italia, Estados Unidos, Reino Unido, Polonia y Alemania ya pueden disfrutar del circuito.