Quirónsalud, Servicio Médico Oficial del Andalucía Málaga Premier Pádel P1

El mejor pádel del mundo está presente en Málaga del 11 al 19 de julio con la celebración del Andalucía Málaga Premier Pádel P1, una de las pruebas más destacadas del circuito Qatar Airways Premier Pádel Tour. El Palacio de Deportes José María Martín Carpena vuelve a ser el escenario de una competición que reúne a las principales figuras de este deporte y en la que Quirónsalud participa por tercer año consecutivo como Servicio Médico Oficial.

La participación de Quirónsalud en el evento pone al servicio de la competición la experiencia del Grupo en el ámbito de la medicina deportiva y la atención sanitaria en grandes acontecimientos deportivos. Para ello, se ha previsto un operativo asistencial que da soporte a los participantes durante todas las jornadas del campeonato. El equipo médico está liderado por el Dr. Ángel Ruiz Cotorro, director de Clínica Tenis Teknon y responsable de los servicios médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), y trabaja en coordinación con la organización para atender cualquier necesidad sanitaria que pueda surgir durante la celebración del torneo.

Además, el Hospital Quirónsalud Málaga forma parte del dispositivo previsto para la competición, aportando el respaldo de un centro hospitalario de alta complejidad ante cualquier eventualidad que requiera atención especializada.

La competición comenzaba con la fase previa el 11 de julio; hoy, 17 de julio, entra en fase de cuartos de final; semifinales, el 18; mientras que las finales masculina y femenina se celebrarán el domingo 19 de julio.

La participación en el Andalucía Málaga Premier Pádel P1 se suma a la amplia trayectoria de Quirónsalud en la cobertura sanitaria de grandes competiciones. En el universo del pádel, el Grupo ha estado presente en los últimos años en distintas pruebas del circuito Premier Pádel celebradas en España como Servicio Médico Oficial, reforzando su compromiso con el cuidado de la salud de los deportistas de alto nivel.

Un compromiso con la salud del deporte que se extiende además a numerosas disciplinas. Actualmente, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención. A ello se suma su colaboración con numerosos clubes españoles, como Quirónsalud Málaga con el Unicaja Baloncesto, con el Club de Balonmano Ciudad de Málaga (Trops Málaga) o con el Málaga CF.

La experiencia del Grupo también ha estado presente en algunos de los eventos deportivos más relevantes celebrados en nuestro país en los últimos años. Entre ellos figuran las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis disputadas en España, además de competiciones de referencia internacional como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián.