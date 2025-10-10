¿Qué vincula al madrileño barrio de La Latina con Málaga?

Beatriz Galindo, llamada la Latina (Salamanca, c. 1465-Madrid, 23 de noviembre de 1535), fue una aristócrata castellana de la corte de los Reyes" católicos< span>. Tras trabajar como «moza de cámara» o «criada» de la reina Isabel, en 1491 se casó con el secretario y artillero Francisco" ramírez de madrid< span>. Tuvieron dos hijos de los que descienden las casas nobiliarias de Bornos y de Rivas.

Ramírez de Madrid estaba al mando de la artillería que el ejército cristiano dispuso en el sitio de Málaga que finalizó con la toma de la ciudad el 19 de agosto de 1487 y su incorporación a la Corona de Castilla.

A la muerte de su esposo, Beatriz Galindo ejerció mecenazgo caritativo-religioso, fundando un hospital y dos conventos.

Durante siglos se le atribuyó haber sido maestra de latín de la reina y sus hijas, alumna de la Universidad de Salamanca, escritora e incluso traductora de clásicos griegos.