¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Comenzamos nuestras propuestas para el fin de semana en el Teatro Cervantes, donde hoy y mañana a las 20h., tenemos actuación de la Orquesta Filarmónica de Málaga, con precios desde los 10 a los 27 euros. Dentro de la programación del 43 Festival de Teatro, el sábado a las 20h llega Constelaciones, obra de teatro que retrata la relación entre Marianne y Ronald a través de la física cuántica y la teoría de los universos paralelos. Entradas desde los 12 a los 36 euros.

Lunes y martes vuelve el teatro con La verdad, protagonizada por Joaquín Reyes, este espectáculo es un intrigante juego de mentiras donde cuatro personajes manipulan, engañan y tuercen la verdad a su conveniencia. A las 20h, desde los 12 a los 36 euros.

Y no nos olvidamos que el domingo, el Cervantes acoge el directo de Miguel Ríos. a las 19h de la tarde, y dentro de su gira El último vals. Sólo cuatro entradas disponibles, por 71 euros.

Seguimos en el Teatro del Soho, con American Buffalo, de David Mamet, es considerada una de sus obras más destacadas y un clásico del teatro estadounidense contemporáneo. American Buffalo nos transporta al mundo de Don, el propietario de una tienda de chatarra en Chicago, y su intento de recuperar una valiosa moneda de cinco centavos de búfalo que vendió por una fracción de su valor real. Una única función este viernes a las 19h, con entradas desde 25 euros.

Empezamos citas musicales en la Sala París 15, con Fran Perea, quien acaba de acompañarnos. En al sala Trinchera, Wasabu Cru, que irrumpe en la escena nacional con una paleta de sonidos que van desde el neosoul al funk, del hip hop al jazz, mezclando el español, el japonés y el inglés gracias a las exóticas raíces de su front woman, Noelia Sakura. Entradas disponibles desde 15 euros.

En Marenostrum Fuengirola, todo vendido este sábado para la vuelta de El último de la fila.