¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Nos vamos al Teatro Cervantes, donde hoy y mañana, a las 20h., la Orquesta Sinfónica de Málaga. Y sábado y domingo, la Capilla del Cementerio Histórico de San Miguel ofrece el VI Aeternum.

Mañana viernes a las 19h y el sábado a las 12h, el Teatro del Soho celebra en Cuaresma un concierto dedicado a la Semana de Pasión. Bajo la dirección del maestro Arturo Díez Boscovich, la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho interpreta una cuidada y renovada selección de marchas procesionales entre las que se incluye Cofrade del Mayor Dolor compuesta por Antonio Banderas.

Un concierto que contará con Arcángel como artista invitado interpretando la famosa Saeta de J.M. Serrat, imprescindible en las celebraciones de la Semana Santa. Además, el Orfeón Universitario de Málaga ofrecerá una actuación especial del tema Gaudeamus Igitur. Entradas desde 25 euros.

En la Sala París 15, agotadas las entradas para disfrutar de Siloé. El domingo a las 18h llega el Selu, con su Universo Cai. Con entradas a 33 euros.