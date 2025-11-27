¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Más allá del encendido de las luces de Navidad, este fin de semana nos ofrece muchas otras alternativas.

El Teatro Cervantes continúa con su 37 Temporada Lírica y presenta mañana viernes (19.30h) y el domingo (18h.), Werther. Ópera en cuatro actos de Jules Massenet con libreto de Édouard Blau, Paul Milliet y Georges Hartmann basado en la novela epistolar Las desventuras del joven Werther, de Goethe. Werther narra la historia de un triángulo amoroso; la de un amor imposible, desesperado y trágico. El joven poeta Werther se enamora de Charlotte, que debe casarse, por deseo de su difunta madre, con Albert, amigo de aquél y con quien ya está prometida. Con entradas desde los 28 a los 120 euros.

Continúa Godspell en el Teatro del Soho, el musical que unió a Antonio Banderas y Emilio Aragón regresa con la dirección del malagueño. Es un clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. Martes, miércoles, jueves y viernes, pases a las 19h de la tarde, los sábados doble función a las 14h y a las 19h, y el domingo a las 14h. Entradas desde 25 euros.

Citas musicales

En el Teatro Cánovas, Cancanilla de Málaga, Ana Pastrana y Águeda Saavedra clausuran el ciclo Andalucía·Flamenco. Y cambiamos de estilo, en la Sala París 15, donde este sábado actúa ARCO, en su gira por los 10 años. A las 21h de la noche, con entradas a 22 euros.

En la Cochera Cabaret, este viernes a las 21h están de aniversario. PLAY, la consagrada banda de versiones veleña vuelve a La Cochera Cabaret para celebrar su 10° Aniversario con esta fiesta concierto, un show en el que harán un recorrido por los temas que han marcado más esta década Play, versionando canciones de los 80s, 90s y 2000 con ese toque rockero tan identificativo de la banda, mezclado con espectáculo visual en distintos formatos que ambientará aún más la noche. Entradas desde 12 euros.

Miguel Poveda con su gira El árbol de la alegría llega al Auditorio Municipal de Torremolinos este sábado. Un encuentro donde presenta más que un disco de villancicos, el árbol de la alegría es un abrazo sonoro que reúne el espíritu de la Navidad en todas sus formas. A las 22h, entradas desde 44 euros.