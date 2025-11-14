¿Qué hacer en Málaga este fin de semana?

Hasta el 28 de noviembre, la Universidad de Málaga celebra la 35 edición de su festival de cine fantástico, Fancine. Bajo el lema 'Power ON!', el certamen estrena 84 cintas de cine de género. Entre ellos, esta noche se puede ver en el Cine Albéniz a las 22h., Agente Secreto, El precio de la entrada es de 4 euros en taquilla, toda la programación en la web del Festival.

Del Albéniz, al Teatro Cervantes, donde hoy a las 20h con la Orquesta Filarmónica de Málaga y la obra de Avner Dorman, compositor israelí nacido en 1975, y su Frozen in time. Y también, la Tercera sinfonía a Camille Saint-Saëns Entradas desde los 10 hasta los 27 euros.

Y el flamenco llega al Teatro Cánovas, con el ciclo Andalucía Flamenco. Hoy, la bailaora, directora y coreógrafa Mercedes de Córdoba presenta ‘Bailo, luego existo’, un espectáculo en el que explora su relación esencial con el escenario. A las ocho con entradas desde los 18 a los 20 euros. Mismo precio y misma hora para mañana sábado, cuando la sala A recibe a Daniel Casares, uno de los guitarristas flamencos con mayor proyección internacional. Con su recital ‘En concierto’, el malagueño transita por un universo musical que bebe de la pureza de maestros como Niño Ricardo y de la revolución de Paco de Lucía o Camarón de la Isla.

En el Teatro del Soho, continúa Godspell, el musical que unió a Antonio Banderas y Emilio Aragón regresa con la dirección del malagueño. Godspell es un clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad. Martes, miércoles, jueves y viernes, pases a las 19h de la tarde, los sábados doble función a las 14h y a las 19h, y el domingo a las 14h. Entradas desde 25 euros.

Más conciertos

En la sala París 15, mañana sábado, concierto de Delaporte, a las 20:45 con entradas desde los 25 euros.