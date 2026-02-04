El Proyecto ReTo celebrará la segunda sesión formativa sobre periodismo ético el próximo 12 de febrero

En el marco del Proyecto ReTo, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y CIFAL Málaga–UNITAR avanzan en el desarrollo del Programa formativo en comunicación contra los delitos y discursos de odio, con un nuevo módulo que será impartido por la catedrática de la Universidad de Málaga, Susana Guerrero Salazar, especialista en el uso del lenguaje en los medios de comunicación.

Bajo el título “El uso del lenguaje como herramienta de tolerancia”, Susana Guerrero nos ayudará a analizar y reconocer el lenguaje del discurso de odio para identificar narrativas discriminatorias, incorporando un enfoque inclusivo y de género en la práctica periodística favorable a la tolerancia. La sesión se desarrollará online de 18:00 a 21:00, el jueves 12 de febrero, pero puede cursarse también en diferido.

Metodología y certificado

El curso se imparte mediante webinars sincrónicos, con expertos en cada materia, aunque también se puede acceder de manera asíncrona en caso de no poder asistir a alguna de las sesiones. La inscripción y participación se mantendrá abierta hasta 2027.

Para obtener el certificado de CIFAL Málaga–UNITAR, es necesario completar los tres módulos, superar una evaluación (mínimo 8/10; hasta tres intentos) y responder la encuesta de la Unión Europea del programa CERV. La inscripción permanece abierta hasta mayo de 2026; cada sesión puede realizarse por separado.

Destinatarios: Se trata de un programa formativo gratuito, online y abierto a cualquier persona interesada en la materia, especialmente periodistas y personal de redacción, profesionales de comunicación y RRSS, profesionales jurídicos, comunicadores de instituciones y entidades sociales. estudiantes, educadores, trabajadores sociales y cualquier persona interesada en el tratamiento responsable del discurso mediático.

Ponentes

Los vídeos de los 2 primeros módulos, están disponibles en la plataforma formativa. El primer módulo, impartido por Fátima Cisneros Ávila (Universidad de Málaga), clarificó el marco jurídico del discurso de odio, la finalidad protectora de la norma y se alertó contra la banalización del concepto, ofreciendo criterios para informar con rigor sin censura ni sensacionalismo. En el segundo módulo, Valentín González del Movimiento contra la Intolerancia, aportó pautas prácticas para no amplificar el odio en titulares, imágenes y citas; y analizó riesgos del periodismo declarativo y la escalada del estereotipo a la violencia.

Tras el módulo de febrero, a cargo de Susana Guerrero Salazar, catedrática de Lengua Española de la UMA, los 2 últimos módulos se celebrarán el 9 de mayo, con Ángel Galán, periodista vinculado al Tercer Sector, y Gloria López, periodista especializada en comunicación para la igualdad, como ponentes.

Alianzas y proyecto europeo

La iniciativa forma parte de un proyecto europeo CERV en el que participan CIFAL Málaga, el Comité Olímpico Español (COE), la Asociación La Guajira, el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, la Fundación CIEDES y el Movimiento contra la Intolerancia.