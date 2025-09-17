El próximo domingo es el Día Mundial del Alzheimer

Aunque no existe una cantidad exacta, se estima que unas 20.000 personas padecen Alzheimer en la provincia de Málaga, prácticamente la mitad de las que presentan una demencia. La enfermedad no sólo afecta a la persona enferma, sino también a los familiares, mayoritariamente las personas cuidadoras principales.

Por ello, en Málaga la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, que alcanza ya los 30 años de vida, ofrece apoyo a los familiares, desde el emocional al jurídico, acogiendo y apoyando a aquellas personas que después del diagnóstico necesitan asesoramiento y ayuda.

AFA Málaga tiene como tarea prioritaria mejorar la vida de la persona enferma de Alzheimer sobre todo dando mucha importancia a la calidad de vida de las familias afectadas, que son un pilar fundamental en todo el proceso.

La Asociación cuenta con dos centros en Málaga, uno en el Camino de los Almendrales, y el otro en Llano de la Trinidad. En la Unidad de Estancia Diurna se trabaja para estimular todas las funciones de la persona, desde las cognitivas, psicomotrices, físicas, emocionales, terapias no Farmacológicas que sirven para retrasar el avance de la enfermedad lo máximo posible.