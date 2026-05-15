Emprendimiento

Este pasado miércoles las oficinas de Google de Málaga acogieron la celebración de las “Jornadas Jóvenes Emprendedores”

Bajo el lema “Es hora de emprender”, la jornada reunió a estudiantes universitarios interesados en conocer de primera mano las tendencias y nuevas oportunidades de negocio y emprendimiento

Redacción

Málaga |

Este pasado miércoles las oficinas de Google de Málaga acogieron la celebración de las “Jornadas Jóvenes Emprendedores”
Este pasado miércoles las oficinas de Google de Málaga acogieron la celebración de las “Jornadas Jóvenes Emprendedores” | Jornadas Jóvenes Emprendedores

El miércoles, 13 de Mayo, las oficinas de Google en Málaga acogieron la celebración de las “Jornadas Jóvenes Emprendedores”, un encuentro dirigido a impulsar el talento joven, la innovación y el espíritu empresarial entre estudiantes universitarios, acercándolos de esta manera a nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.

Bajo el lema “Es hora de emprender”, la jornada reunió a estudiantes universitarios interesados en conocer de primera mano las tendencias y nuevas oportunidades de negocio y emprendimiento en un espacio diseñado para inspirar, formar y conectar el talento joven con el ecosistema empresarial y tecnológico actual.

El evento dio comienzo con las autoridades públicas que han respaldado esta iniciativa, en particular al Delegado Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Málaga, D. Miguel Briones Artacho, y a la Secretaria General Provincial de Universidad, Investigación e Innovación, María Jesús Vera Carrillo. Desde la organización se desea expresarles un agradecimiento por su apoyo y colaboración en el desarrollo de estas jornadas.

Continuó la proyección inaugural “Así empezó todo”, seguida de la ponencia “Caso de Éxito Emprendedor. ¡Descubre una oportunidad de 1000€!”, impartida por Sergio Peral,CEO de la inmobiliaria Daurum, donde los asistentes pudieron conocer experiencias reales vinculadas al emprendimiento juvenil y las oportunidades emergentes en el ámbito empresarial.

Durante la jornada también se desarrollaron espacios participativos y sesiones informativas centradas en ayudas y subvenciones disponibles en la provincia de Málaga, ofreciendo a los asistentes una visión práctica sobre las herramientas y recursos existentes para impulsar nuevos proyectos empresariales.

Uno de los momentos destacados del encuentro fue la ponencia sobre “Ciberseguridad y Entorno Digital”, impartida por Gerardo Fernández, representante del Google Safety Engineering Center, donde trató la importancia de la seguridad digital y los desafíos tecnológicos actuales en el entorno empresarial y emprendedor.

La programación continuó con la charla “Deporte de élite y emprendimiento”, protagonizada por Alfonso Sánchez, exjugador profesional de Unicaja, quien compartió con los asistentes su experiencia personal y profesional, poniendo en valor competencias como el liderazgo, la disciplina y la capacidad de adaptación aplicadas al mundo empresarial.

Asimismo, la jornada contó con un pequeño apartado de mesa emprendedora en la que participaron representantes de STUDAY y Álvaro García Copé, generando un espacio de diálogo e intercambio de ideas sobre emprendimiento joven, innovación y nuevas oportunidades de negocio.

El cierre del evento estuvo marcado por la intervención de Ana Chapado, directora general de BeSoccer, quien ofreció la ponencia “BeSoccer: Emprendimiento y crecimiento de empresa”, trasladando a los asistentes la evolución y consolidación de una de las compañías tecnológicas de referencia fundada en Málaga.

El cierre del evento estuvo marcado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, a la que también agradecen la colaboración en esta iniciativa de las jornadas sobre el emprendimiento.

Asimismo, la organización agradece a la empresa PubliKit su colaboración mediante el merchandising proporcionado para el evento, contribuyendo así a enriquecer la experiencia de los asistentes.

La organización de las “Jornadas Jóvenes Emprendedores” ha valorado muy positivamente la participación y acogida del evento, destacando el interés mostrado por los asistentes y el impacto e importancia que tienen este tipo de iniciativas en la formación, innovación y emprendimiento en las nuevas generaciones, reforzando además el posicionamiento de Málaga como uno de los principales polos tecnológicos y de innovación del sur de Europa.

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