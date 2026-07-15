La promotora estadounidense North Development desembarca en España para atraer inversores interesados en el mercado inmobiliario

España ocupa un lugar destacado dentro de la estrategia internacional de North Development. La compañía considera que el comprador español y el residente en España muestran un interés creciente por diversificar parte de su patrimonio fuera de Europa mediante activos inmobiliarios denominados en dólares, especialmente en proyectos de obra nueva situados en mercados consolidados.

"España reúne un perfil de comprador muy interesante para nosotros. Es un inversor que busca proteger patrimonio, diversificar internacionalmente y acceder a mercados con fundamentos sólidos y una demanda residencial constante como Miami. Nuestro objetivo es acercar al comprador español oportunidades que hasta hace pocos años estaban reservadas principalmente al mercado americano y latinoamericano", afirma Edgardo de Fortuna, CEO de Fortune International Group, compañía responsable de la comercialización de House of Wellness Brickell.

El informe de Miami Realtors® también destaca el peso creciente de los compradores internacionales en el segmento de nuevos desarrollos y proyectos en preconstrucción, donde los esquemas de pago escalonados y el potencial de revalorización antes de la entrega convierten este tipo de activos en una opción especialmente atractiva para la inversión patrimonial a medio y largo plazo.

Lejos de la imagen asociada exclusivamente al turismo, Miami ha experimentado durante las últimas dos décadas una profunda transformación económica. La ciudad se ha consolidado como uno de los principales centros financieros de Estados Unidos y como la puerta de entrada para numerosas compañías con actividad en América Latina.

En ese proceso, Brickell se ha convertido en uno de los barrios con mayor proyección de la ciudad. Su proximidad al aeropuerto internacional de Miami, la conexión mediante Metrorail, Metromover y Brightline, así como la presencia de centros comerciales como Brickell City Centre y una amplia oferta gastronómica y de servicios, han reforzado su atractivo tanto para residentes como para inversores internacionales.

El bienestar, un nuevo criterio de inversión

Sobre ese contexto nace House of Wellness Brickell, un desarrollo que incorpora el bienestar como uno de los ejes centrales de su propuesta residencial. El edificio, de 34 plantas y 656 viviendas, integrará más de 2.000 metros cuadrados de espacios destinados a la salud, el deporte y la calidad de vida, entre ellos spa con hammam, sauna, baño de vapor, gimnasio, piscina en la azotea, espacios de coworking, zonas sociales, bar de zumos y sistemas de purificación de agua y aire en todo el inmueble.

Además, cada residente iniciará su experiencia con una evaluación integral de salud y bienestar que permitirá diseñar un programa personalizado adaptado a sus necesidades, un planteamiento que refleja la creciente incorporación de criterios relacionados con la salud y el bienestar dentro del mercado residencial internacional.

"El comprador ha evolucionado. Hoy no busca únicamente una buena ubicación, sino edificios capaces de ofrecer una mejor calidad de vida y mantener su valor a largo plazo. Creemos que el bienestar será uno de los grandes factores diferenciales del mercado residencial durante la próxima década", señala Ricardo Dunin, socio fundador de North Development.

Diseñado por Studio MC+G Architecture, con interiorismo de Urban Robot Associates, House of Wellness Brickell contará con estudios y apartamentos de uno y dos dormitorios, techos de 2,93 metros de altura, cocinas completamente equipadas y acabados contemporáneos, además de terrazas con vistas a Brickell y a la bahía de Biscayne en determinadas unidades. La comercialización arranca con precios desde aproximadamente 390.000 dólares, posicionándose como una propuesta de acceso al mercado residencial de una de las zonas con mayor demanda de Miami.

Con este proyecto, North Development inicia su estrategia de expansión internacional situando a España entre los mercados clave para la comercialización de una nueva generación de desarrollos residenciales que combinan inversión inmobiliaria, ubicación estratégica y un modelo de bienestar integrado en la propia experiencia de vivir.