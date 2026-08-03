Presentación de la XV edición Pasarela Larios Málaga Fashion Week 2026

Organizado por NuevaModa Producciones, el evento se ha consolidado como el mayor evento de moda al aire libre de Europa y uno de los principales referentes nacionales e internacionales de la moda y la alta costura.

Aspectos clave del evento

Fomento del talento

Pasarela Larios Málaga Fashion Week continúa siendo una plataforma de referencia para diseñadores consolidados y emergentes, ofreciendo un escaparate de primer nivel para la promoción del talento y la creatividad.

Impacto mediático y social

Con más de un centenar de periodistas y medios acreditados y miles de asistentes durante cada jornada, Pasarela Larios vuelve a situar a Málaga como uno de los grandes referentes de la moda en España, con una amplia repercusión en medios nacionales e internacionales y una importante presencia en redes sociales.

Impulso económico y turístico

El evento supone un importante impulso para el comercio, la hostelería y el turismo, generando un notable impacto económico y reforzando la imagen de Málaga como ciudad de grandes acontecimientos culturales.

Compromiso con la sostenibilidad

La organización mantiene su apuesta por una moda responsable, promoviendo la creatividad, la producción sostenible y el consumo consciente como parte de los valores de la pasarela.

Detalles de la XV Edición

La XV edición de Pasarela Larios Málaga Fashion Week volverá a convertir la calle Marqués de Larios en el gran escaparate de la moda nacional e internacional, reuniendo durante dos jornadas a destacados diseñadores, firmas consolidadas y jóvenes creadores.

Uno de los pilares fundamentales del evento continuará siendo el impulso al talento emergente mediante el Concurso Talento y Creatividad 2026, patrocinado por Málaga de Moda, talento original, marca promocional de la Diputación de Málaga, que permitirá a nuevos creadores presentar sus trajes ante profesionales del sector, medios de comunicación y público especializado con la presentación de la colección de la ganadora de la edición 2025, Xenia Albacete.

Participación institucional

Esta edición refuerza su carácter nacional gracias a la colaboración de diferentes instituciones comprometidas con la promoción del diseño y la industria de la moda.

El Cabildo de Tenerife volverá a participar en Pasarela Larios Málaga Fashion Week, impulsando la presencia del talento canario en una de las principales pasarelas del país.

Uniendo Moda. Junta de Castilla y León / CEOE Castilla y León. Una representación de diseñadores de Castilla y León participará en la Pasarela Larios de Málaga en el marco de Uniendo Moda, un proyecto de CEOE Castilla y León y de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio de la Junta de Castilla y León, que impulsa la proyección del sector textil de la Comunidad y refuerza el posicionamiento de la moda de autor de Castilla y León.

Dorcas Fashion liderada por Dorcas Hammond del Campo de Gibraltar, con las firmas House of Galani; Only Wear Love; Grace Monfred y Atelier Mimi Couture.

Acciones paralelas

Pasarela Larios Málaga Fashion Week amplía este año su programación con diferentes actividades que extenderán el evento más allá de la pasarela instalada en la calle Marqués de Larios.

La primera de estas acciones tuvo lugar el pasado 1 de julio, con la celebración de un exclusivo Meet & Greet junto a la firma Ángel Schlesser, que reunió a profesionales del sector, medios de comunicación e invitados.

Durante la semana del 27 de septiembre, el Hotel Only YOU Málaga acogerá una exposición dedicada al diseñador IT Spain, acercando al público una muestra de su trabajo y de su universo creativo.

El viernes 2 de octubre, el Gran Hotel Miramar será el escenario del desfile exclusivo del diseñador Jesús Segado, quien presentará en primicia su nueva colección en un evento especial vinculado a Pasarela Larios Málaga Fashion Week.

Moda con propósito: III Pasarela Contra el Cáncer de Mama

Como broche final a la XV edición de Pasarela Larios, el próximo 7 de octubre celebraremos la III Pasarela Contra el Cáncer de Mama, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer de Málaga en colaboración con Nueva Moda Producciones. La explanada del Centre Pompidou Málaga (El Cubo) volverá a convertirse en el escenario de este desfile solidario, una iniciativa que une moda, compromiso y solidaridad para dar visibilidad a la lucha contra el cáncer de mama y apoyar la labor que desarrolla la asociación.

La colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer estará presente durante toda la celebración de Pasarela Larios. Sus voluntarios participarán activamente en las dos jornadas del evento, ofreciendo apoyo al equipo de organización en la recepción de los asistentes. Además, la asociación contará con un espacio informativo y de productos solidarios en la Plaza de la Constitución, acercando su labor a malagueños y visitantes e invitando a toda la ciudadanía a sumarse a esta causa.

Esta colaboración demuestra que la moda también puede ser una poderosa herramienta para sensibilizar, dar visibilidad y generar un impacto positivo en la sociedad. Para Pasarela Larios es un orgullo formar parte de una iniciativa en la que la creatividad, la solidaridad y el compromiso social caminan de la mano.

Desfiles

La XV edición reunirá a diseñadores nacionales e internacionales, así como a creadores procedentes de Canarias y diseñadores de Castilla y León , un proyecto de CEOE Castilla y León y de la Consejería de Industria, Universidades, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León; Campo de Gibraltar y desfiles confirmados hasta la fecha con Mona Al Mansouri, desde Emiratos Árabes; Tamar Zoidze; Btisam Dahane; Romeo Couture; desde Omán, la diseñadora Dar Litchi; la Gioconda Novias con un desfile especial en su 20.º Aniversario, dos décadas siendo un referente de la moda nupcial y de ceremonia en Málaga, vistiendo a generaciones de novias, madrinas e invitadas; Jesús Segado; Allure Beldi; Juan Carlos Armas; Félix Ramiro; It Spain; Ángel Schlesser; Byvel; Nati Rudnitskaya; María Diezma; Susana Hidalgo; Lucía Cano; Jesús Segado; Agatha Ruiz de la Prada; Hard Rock Café, José Perea y Haper&Neyer

Fundación Unicaja

La Fundación Unicaja participará un año más como Main Sponsor de Pasarela Larios Málaga Fashion Week, reafirmando su compromiso con la cultura, la obra social y la creatividad y la promoción del talento local a través del respaldo a esta pasarela.

Sobre Pasarela Larios

Sobre Pasarela Larios:

Durante dos días, la calle Marqués de Larios se convierte en un escaparate internacional de la moda más actual y últimas tendencias. desde su inauguración en 2011, reúne a más de 100 medios, diseñadores, estilistas y modelos andaluces, nacionales e internacionales. que dan a conocer sus creaciones sobre su característica alfombra azul, que ha posicionado la ciudad de Málaga en un lugar privilegiado a nivel internacional.

Celebrada en el corazón del centro histórico de la ciudad, la Calle Marqués de Larios, Pasarela Larios Málaga Fashion Week es un motor no solo para el turismo, sino para el conjunto de la economía malagueña, gracias al efecto multiplicador que sus desfiles irradian sobre segmentos como la hostelería, comercio, transporte...

La imagen de Pasarela Larios Málaga Fashion Week ha estado presente en la nominación de Málaga por el título 'European Best Destination 2019' y se presenta en la feria de Turismo, FITUR, como uno de los eventos más destacados de la ciudad.

Para cualquier información que necesiten, no duden en ponerse en contacto telefónicamente o mediante email.