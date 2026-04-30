Polestar inaugura su primer concesionario en Málaga y refuerza su apuesta por la movilidad eléctrica en el sur de España

Ubicado en Calle Horacio Quiroga, 27, el nuevo espacio ofrecerá a los clientes una experiencia inmersiva en el universo Polestar, donde diseño, tecnología y sostenibilidad se combinan para redefinir el concepto de automoción premium.

El concesionario contará con la presencia de los modelos más representativos de la marca. Entre ellos, el Polestar 2, una berlina eléctrica que destaca por su equilibrio entre rendimiento y eficiencia, con autonomías que pueden alcanzar hasta los 659 km.

Junto a él, los visitantes podrán descubrir el Polestar 3, un SUV eléctrico de gran tamaño orientado al confort, la seguridad y las altas prestaciones, que combina tecnología de última generación con un diseño escandinavo sofisticado.

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Completa la gama expuesta el innovador Polestar 4, un SUV coupé eléctrico con hasta 629km de autonomía que lleva el minimalismo a un nuevo nivel, prescindiendo de la luneta trasera tradicional en favor de una cámara de alta definición y apostando por un diseño aerodinámico y un interior centrado en la experiencia del usuario.