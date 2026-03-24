EN KIMPTON LOS MONTEROS

Planes de Bienestar y Gastronomía frente al Mediterráneo para disfrutar de la Semana Santa

Para celebrar la llegada de la primavera, Kimpton Los Monteros presenta una programación especial de Semana Santa que reúne bienestar, gastronomía, música y actividades para todos los públicos en un mismo lugar. Durante varios días, el hotel se convierte en un punto de encuentro donde alternar mañanas pausadas, tardes al sol y noches que se disfrutan sin horarios, siempre con el Mediterráneo como telón de fondo.

Isabel Naranjo

Malaga |

Kimpton
Planes de Bienestar y Gastronomía frente al Mediterráneo para disfrutar de la Semana Santa | www.ondacero.es

Bienestar para empezar el día

La agenda que han preparado para la ocasión arranca con propuestas centradas en el cuidado personal y el movimiento. Clases de yoga, pilates y sesiones wellness al aire libre invitan a empezar el día sin prisas, en un entorno pensado para desconectar. Entre ellas, destacan los encuentros de yoga seguidos de brunch en Rachel’s Eco Love, una combinación que une deporte, espiritualidad, gastronomía saludable y tiempo para disfrutar sin horarios. La programación también contempla experiencias de bienestar como la masterclass de cuidado de la piel de Maison CODAGE, que introduce el universo del skincare de alta gama dentro del propio hotel.

Tardes en el rooftop y planes que se alargan

Por la tarde, la actividad se traslada a Escondido, el rooftop del hotel, donde las sesiones de DJ acompañan los atardeceres durante toda la semana. Es en este entorno único donde se celebrarán planes como la cata de mezcal, pensados para alargar la tarde en un ambiente distendido.

Noches con acento local

Al caer la noche, la programación se concentra en espacios como Jara Restaurant, donde el viernes tendrá lugar una sesión de flamenco en directo. En este escenario, la propuesta del chef José Carlos García, centrada en el producto y la cocina mediterránea, se acompaña de música en vivo, creando una experiencia que conecta con el entorno desde lo gastronómico y lo cultural.

Gastronomía y planes en familia

La oferta gastronómica acompaña toda la experiencia, con diferentes espacios del hotel integrados en la programación. El domingo, el restaurante Jara acogerá el Easter Lunch, una comida pensada para celebrar en familia en un ambiente relajado.

Durante esos días, el hotel también ha planteado actividades para los más pequeños, como talleres de decoración de huevos de Pascua o la tradicional búsqueda de Easter Eggs, que completan la experiencia con propuestas para todas las edades.

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