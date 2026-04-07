El Pimpi Marbella inaugura “El Brindis” con una noche de flamenco protagonizada por Daniel Casares

En este contexto, el restaurante se transforma en un escenario íntimo donde la guitarra será la gran protagonista, generando una experiencia envolvente que conecta con la esencia del flamenco. Con una trayectoria sólida y muy personal, Casares ha llevado su guitarra a escenarios internacionales, siendo el único artista elegido para representar la Cultura de Europa en la Exposición Universal de Shanghái en 2010. Su música combina raíz y sensibilidad propia, con proyectos como La Luna de Alejandra, donde conviven el flamenco y la composición sinfónica en una propuesta íntima y muy emocional.

En esta ocasión, estará acompañado por Julián Bedmar a la segunda guitarra y Miguel Ortiz 'Nene' a la percusión, en un formato cercano que permite disfrutar del directo casi a pie de escenario, entre conversación, platos y brindis.

Esta nueva cita inaugura “El Brindis”, una nueva forma de entender las noches en El Pimpi Marbella, donde el flamenco y la tradición andaluza se integran de manera natural en la experiencia gastronómica, en un entorno como Puente Romano Marbella, uno de los destinos más emblemáticos de la Costa del Sol.