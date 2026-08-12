La píldora literaria del miércoles 12 de agosto de 2026

En "Las despedidas", Jacobo Bergareche trata una macedonia de asuntos sin perder el hilo argumental. A García León le sorprende como en un libro corto se pueden decir tantas cosas, como con algunas experiencias pasajeras, amores fugaces o trabajos provisionales. El protagonista, exitoso en sus cosas y en sus casas, tiene una revelación cuando por puro azar se reencuentra con Amy, cuyos recuerdos de sexo y sentimientos lo han acompañado durante casi 20 años Esta lectura sirve para replantearse si la felicidad puede ser "más plena "cuanto más comúnmente se vive, en las cosas cotidianas y no en las extrañas y lejanas. La lata del niño para que lo lleves al gimnasio, la niña que se nos enamora y no para de contar lo mono que es su chico, los desayunos con lagañas.