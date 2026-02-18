Los pescadores sufren pérdidas cuantiosas fruto de las borrascas que les han dejado sin faenar

Las distintas borrascas que han afectado a la provincia durante lo que llevamos de año, han afectado a distintos sectores productivos, entre ellos, el de los pescadores. No han sido pocos los días en los que la flota no ha podido salir a faenar.

Durante el mes de enero y lo que llevamos de febrero, los pescadores de los puertos de la provincia de Málaga acumulan miles de euros de pérdidas ante la imposibilidad de llevar a cabo su actividad, lo que ha provocado que los mercados y pescaderías se hayan visto desabastecidos y que el poco pescado que se ha podido vender durante estos días se haya encarecido.

Por otro lado, el sector también cesó la actividad en el mes de enero como protesta contra el nuevo Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea y pendiente de ver convertidas en realidad los mensajes de flexibilidad que ha anunciado el Ministerio de Pesca del Gobierno de España.