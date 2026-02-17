Málaga de Moda hace historia en New York Fashion Week

La delegación de ‘Málaga de Moda’ ha cumplido el objetivo más ambicioso de su estrategia de internacionalización. A las 15:00 horas, el corazón de Manhattan ha sido testigo de la solidez de la industria malagueña en un desfile que ya se califica como un punto de inflexión para el sector. En el escenario de Pier59 Studios, templo de la vanguardia y el lujo internacional, Málaga ha demostrado que su estructura textil posee el nivel de excelencia necesario para competir en los circuitos más exigentes del mundo. La presentación, enmarcada en la plataforma Flying Solo NYC, ha exhibido el trabajo de las firmas VASSAGA, MAGDALA, TRICOTRÁ, MARLACOCO, AZTURES, INMA DE LA RIVA, AMPARO PARDAL y AZAHARA CRISOSTOMO.

La propuesta conjunta ha destacado por una ejecución técnica impecable, logrando una cohesión que ha sorprendido a críticos y compradores internacionales. El desfile ha sido la prueba definitiva de que la artesanía malagueña, sumada a la innovación tecnológica, tiene un lenguaje universal capaz de captar la atención de la industria global. Lo vivido en Nueva York trasciende el evento de moda para convertirse en un éxito de diplomacia comercial. La marca de la Diputación de Málaga ha operado como el motor de una expedición que representa a la primera provincia andaluza y cuarta española en volumen de profesionales del sector.

Con más de 500 empresas respaldando esta marca de territorio, el desfile ha servido para validar la madurez de un tejido empresarial que busca fortalecer el arraigo de la producción en la provincia. Al término de la jornada, el reconocimiento obtenido en los muelles del Hudson confirma que Málaga ha roto las barreras de la territorialidad. La marca ‘Málaga de Moda’ regresa de la Semana de la Moda de Nueva York demostrando que la industria textil de la provincia no solo exporta diseño, sino una potencia económica con ambición global