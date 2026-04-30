OUIGO reabre la ruta Madrid - Málaga coincidiendo con los Pink Days, la oportunidad perfecta para volver a disfrutar de las mejores escapadas y planes de verano

Coincidiendo con la reapertura de la ruta con Málaga, la compañía pone a la venta miles de plazas en el 80% de sus trenes desde solo 9 euros, para moverse sin límites entre Madrid y algunos de los destinos más deseados del sur. Playas, ciudades llenas de historia, gastronomía, cultura y planes infinitos esperan tanto a quienes viajan desde la capital hacía Andalucía como a quienes aprovechan la promoción para escaparse a Madrid y disfrutar de su agenda cultural, festiva y gastronómica... y sin que el precio sea un problema. Los usuarios podrán adquirir billetes a precios fijos de 9, 15, 19 y 25 euros desde el lunes 5 de mayo hasta el miércoles 7 de mayo, tanto en la página web de OUIGO como en su APP. Los viajes podrán realizarse entre el 11 de mayo y el 31 de agosto en las rutas Madrid–Córdoba–Sevilla y Madrid–Córdoba–Málaga.