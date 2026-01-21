Oscar Medina: "Torrox está viviendo los mejores años de su historia"

La presencia de Torrox en FITUR se mantiene, de esta forma, en el marco de una estrategia de promoción previamente planificada, centrada principalmente en el ámbito profesional y expositivo. El Consistorio torroxeño también llevará a la feria material turístico con su marca como paraguas, calcetines, gorras, abanicos, alfileres, pisacorbatas, bolígrafos o libretas, entre otras cosas, además de productos típicos como vino, aceite, frutas y verduras.

Durante los días de FITUR, en los que se difundirá un nuevo vídeo turístico del municipio, la actividad en su stand propio, situado dentro del pabellón 7, se centrará en la promoción profesional y la atención al público. Torrox presentará un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad y la desestacionalización. La oferta que se mostrará en este stand, de estética muy vanguardista inspirada en el chiringuito tradicional y con un fuerte apoyo en las nuevas tecnologías, estará basada en Torrox como un destino completo que conjuga interior y costa, capaz de ofrecer una experiencia turística estable durante todo el año.

Además, se mantendrán numerosos encuentros profesionales y se realizarán degustaciones gastronómicas para promocionar tanto los productos locales como al sector hostelero del municipio. Otro punto fundamental estará centrado en el desarrollo equilibrado de Torrox como uno de los municipios que más crece en la Costa del Sol y el litoral de Andalucía. En FITUR también se mostrarán algunos de los eventos deportivos y de ocio más relevantes que se celebran en el municipio a lo largo del año.