La ONCE reparte medio millón de euros en la Avenida Velázquez

El sorteo de la ONCE de este jueves ha dejado el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de lunes a jueves, medio millón de euros, en la Avenida Velázquez de Málaga, donde María Pilar Caballero vendió la serie agraciada con esa cantidad.

El cupón con la serie fue vendido a través del TPV por el que el cliente elige el número o la terminación que desea jugar. Caballero, que es vendedora de la ONCE desde 2020, ha llevado la suerte a las puertas de un supermercado en la antigua carretera de Cádiz en la esquina con la calle Frigiliana. “Yo quería darlo, me hacía mucha ilusión, y cuando llega el momento no te lo terminas de creer -reconoce esta mañana deseando comunicárselo a sus clientes-. No sé quién habrá sido, pero tiene que esta eufórico o eufórica, vaya, que le va a venir de lujo para el verano”, comenta encantada.

El sorteo del 16 de julio estaba dedicado a La Descarga, de Cangas del Narcea, el acto más simbólico de las fiestas del Carmen en la localidad asturiana y ha dejado otros 175.000 euros en Puerto Serrano (Cádiz) además de sendos cupones premiados con 35.000 euros respectivamente en Villafranca de Córdoba y La Puebla de Cazalla (Sevilla). En total, ha repartido 745.000 euros en premios mayores entre las provincias de Málaga, Cádiz, Córdoba y Sevilla. El resto de los premios se han ido a Baleares y la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Para hoy viernes, 17 de julio, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 40 millones de euros.

Y para el próximo 15 de agosto, el Extra de Verano de la ONCE sortea un primer premio dotado con 15 millones de euros, diez premios adicionales de un millón de euros y otros 119 premios agraciados con 40.000 euros cada uno.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.