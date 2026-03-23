En la Caja Blanca

La ONCE inaugura el lunes la Semana del Grupo Social ONCE en Málaga

El director de la ONCE en Málaga, Marcelo Rosado, inaugurará este lunes en la Caja Blanca de la capital malagueña esta semana de actividades con la que la ONCE quiere compartir con los malagueños y andaluces su modelo social y acercar la realidad de las personas ciegas a la sociedad. En esta edición quiere reivindicar especialmente el papel esencial de la tecnología accesible en la vida de las personas ciegas o con discapacidad visual. Son 150 las actividades programadas en las ocho provincias andaluzas.

Isabel Naranjo

Malaga |

ONCE
La ONCE inaugura el lunes la Semana del Grupo Social ONCE en Málaga | www.ondacero.es

Tras la inauguración, se realizará un recorrido por la exposición ‘Axarquía patterns’, un viaje accesible a través de audiodescripción, patrones en 3D y textos en braille que acercan la comarca a todas las personas.

La vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote, la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Ruth Sarabia, el concejal de Derechos Sociales, Diversidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos y el diputado de Asistencia social y Tercer Sector de la Diputación de Málaga, Francisco José Martín asistirán al acto junto a representantes de las distintas administraciones y entidades sociales de la provincia de Málaga

Tras la inauguración, se realizará un recorrido por la exposición ‘Axarquía patterns’, un viaje accesible a través de audiodescripción, patrones en 3D y textos en braille que acercan la comarca a todas las personas.

La vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote, la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Ruth Sarabia, el concejal de Derechos Sociales, Diversidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos y el diputado de Asistencia social y Tercer Sector de la Diputación de Málaga, Francisco José Martín asistirán al acto junto a representantes de las distintas administraciones y entidades sociales de la provincia de Málaga

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