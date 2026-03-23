La ONCE inaugura el lunes la Semana del Grupo Social ONCE en Málaga

Tras la inauguración, se realizará un recorrido por la exposición ‘Axarquía patterns’, un viaje accesible a través de audiodescripción, patrones en 3D y textos en braille que acercan la comarca a todas las personas.

La vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote, la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Ruth Sarabia, el concejal de Derechos Sociales, Diversidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos y el diputado de Asistencia social y Tercer Sector de la Diputación de Málaga, Francisco José Martín asistirán al acto junto a representantes de las distintas administraciones y entidades sociales de la provincia de Málaga

Tras la inauguración, se realizará un recorrido por la exposición ‘Axarquía patterns’, un viaje accesible a través de audiodescripción, patrones en 3D y textos en braille que acercan la comarca a todas las personas.

La vicepresidenta del Consejo Territorial, Leonor Basallote, la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Ruth Sarabia, el concejal de Derechos Sociales, Diversidad y Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Cantos y el diputado de Asistencia social y Tercer Sector de la Diputación de Málaga, Francisco José Martín asistirán al acto junto a representantes de las distintas administraciones y entidades sociales de la provincia de Málaga