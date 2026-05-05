Málaga se consolida como cantera del videojuego: nace ‘SKULD’, la apuesta épica de Super Monkey Studio

La industria del videojuego en Málaga sigue demostrando que es mucho más que un sector al alza; es una realidad con nombre propio. Super Monkey Studio, un equipo emergente nacido del ecosistema de formación de EVAD, ha anunciado el lanzamiento de su campaña en Kickstarter de su primer gran proyecto comercial: SKULD.

Próxima cita: 19 de mayo

Tras ser reconocidos con el premio a Mejor Pitch en la Salamanca Tech Summit, el equipo se prepara para un hito decisivo. El próximo 19 de mayo, coincidiendo con el inicio de su campaña de Kickstarter, se celebrará un evento de presentación oficial en las instalaciones de EVAD Formación, donde se estrenará un nuevo tráiler exclusivo. El juego, actualmente en desarrollo para PC, tiene previsto su lanzamiento definitivo en 2027.

Málaga: epicentro de una industria millonaria

El lanzamiento de SKULD llega en un momento dulce para el sector. En el último año, la industria del videojuego en España alcanzó una facturación récord de 2.408 millones de euros, consolidando un crecimiento sostenido del 3% anual.

Andalucía se ha convertido en el tercer polo de producción nacional, albergando ya el 13% de los estudios de desarrollo de todo el país. En este contexto, Málaga destaca como motor económico audiovisual, habiendo generado solo en el último ejercicio inversiones directas superiores a los 7,9 millones de euros en la ciudad. Super Monkey Studio, fundado en 2024 por 10 desarrolladores apasionados, representa esta nueva hornada de talento que busca convertir a la capital de la Costa del Sol en un referente internacional del ocio interactivo.

Innovación en el género: La visión de sus creadores

SKULD rompe los límites del género tower defense tradicional, fusionándolo con acción en tercera persona y construcción de mazos. El jugador encarna a una valquiria enviada por Odín para frenar la corrupción de las almas vikingas liderada por la diosa Hela.

Para Hugo Maldonado, cofundador y productor de Super Monkey Studio, la clave reside en la inmersión:

"Con SKULD queríamos ir más allá de la experiencia clásica del tower defense, introduciendo una capa de acción directa que haga al jugador sentirse realmente dentro del combate", explica Maldonado. "Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia más intensa, estratégica y moderna, pensada para jugadores que buscan un reto diferente dentro del género".