Un nuevo índice climático predice menos lluvia y más olas de calor hasta 2100

Un equipo científico de la Universidad de Málaga ha desarrollado una herramienta estadística que mejora la detección de tendencias climáticas futuras. Se trata del índice ‘Extended Mann-Kendall’s tau’, que permite integrar proyecciones de múltiples modelos climáticos y escenarios socioeconómicos en un solo indicador, ofreciendo una visión clara sobre cómo evolucionarán las temperaturas y las precipitaciones en Andalucía.

Este índice diseñado también por los investigadores de la UMA José Antonio Sillero y José Damián Ruiz Sinoga, del departamento de Geografía, y por Javier Martin Vide, de la Universidad de Barcelona, ya ha sido aplicado a las proyecciones climáticas de Andalucía provenientes de los modelos del IPCC -simulaciones matemáticas complejas que representan el sistema climático de la Tierra, desarrolladas y validadas por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático- para el horizonte temporal hasta 2100.

Olas de calor y noches tropicales

Los resultados, que han sido publicados en la revista científica ‘Physical Geography’, prevén en relación a las temperaturas,un incremento generalizado en todas las variables térmicas (temperaturas máximas y mínimas, olas de calor, noches tropicales), con tendencias más intensas en el valle del Guadalquivir y áreas interiores. Las costas mediterráneas muestran un efecto moderador, aunque las noches tropicales aumentarán también significativamente (un valor del índice superior a 0.84 sobre un máximo de 1).

Resulta “especialmente significativo” el marcado y sostenido incremento de las noches tropicales y de las olas de calor en Andalucía, con una intensidad máxima en el valle del Guadalquivir y una tendencia igualmente destacable en el valle del Guadalhorce.

Sequías prolongadas y eventos extremos

En cuanto a las precipitaciones, por otro lado, se predice una reducción generalizada en la lluvia anual, especialmente en la fachada atlántica y la costa mediterránea, lo que implica mayor riesgo de sequías prolongadas y eventos extremos.

Así, se observa una dicotomía en las tendencias de la precipitación anual entre la zona interior más oriental —las Béticas y parte de Sierra Morena— y el resto del territorio, que se encuentra bajo la influencia atlántica, aunque en todos los casos las tendencias son negativas.