SOCIEDAD Y CUIDADOS

Nadie debería envejecer en el olvido, CuidadIA

A diferencia de los botones tradicionales de asistencia par personas de la tercera edad, CuidadIA presenta a ANA, un bot que toma la iniciativa y llama diariamente a la hora elegida

Redacción

Málaga |

Detrás de CuidadIA no hay un fondo de inversión, sino una historia de propósito y resiliencia personal. La empresa está 100% autofinanciada por sus creadores: Jorge Sánchez (51 años, CTO), quien regresó a Málaga para cuidar de sus propios padres, y Virginia Pérez (56 años, COO), quien, tras verse excluida del mercado laboral por su edad, decidió reconvertirse a la inteligencia artificial para demostrar que el talento senior tiene mucho que aportar.

En sus propias palabras: "La compañía que combate el olvido de los mayores nació, en parte, de haber sido olvidados".

Una propuesta, que dicen, no sustituye el calor humano, pero ayuda a la felicidad de las personas mayores de 65 años y a la tranquilidad de sus familiares.

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