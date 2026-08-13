Nadie debería envejecer en el olvido, CuidadIA

Detrás de CuidadIA no hay un fondo de inversión, sino una historia de propósito y resiliencia personal. La empresa está 100% autofinanciada por sus creadores: Jorge Sánchez (51 años, CTO), quien regresó a Málaga para cuidar de sus propios padres, y Virginia Pérez (56 años, COO), quien, tras verse excluida del mercado laboral por su edad, decidió reconvertirse a la inteligencia artificial para demostrar que el talento senior tiene mucho que aportar.

En sus propias palabras: "La compañía que combate el olvido de los mayores nació, en parte, de haber sido olvidados".

Una propuesta, que dicen, no sustituye el calor humano, pero ayuda a la felicidad de las personas mayores de 65 años y a la tranquilidad de sus familiares.