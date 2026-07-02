Nace el Observatorio Empresarial del Círculo de Empresarios de la Costa del Sol

El Círculo de Empresarios de la Costa del Sol anuncia la creación del Observatorio Empresarial, un espacio estratégico diseñado para entender lo que viene, anticipar oportunidades y acompañar a las empresas del territorio en un entorno económico que evoluciona a gran velocidad.

El nuevo Observatorio nace con un propósito claro: poner a disposición de los asociados análisis, tendencias, datos y claves estratégicas que permitan tomar mejores decisiones. Porque un empresario informado es un empresario más fuerte. Y un Círculo conectado es una provincia que avanza.

Un Observatorio con dos líneas de actuación

El Observatorio se estructura en dos áreas complementarias, cada una liderada por un Responsable de Impacto:

1. Observatorio Interno

Herramienta estratégica que permitirá obtener una radiografía permanente de las empresas asociadas y generar información de alto valor para la toma de decisiones internas y la representación institucional del tejido empresarial de la Costa del Sol. Responsable de Impacto: Ángela Rodríguez

Objetivos principales:

Conocer la realidad empresarial de los asociados

Identificar tendencias económicas y sectoriales

Detectar necesidades reales de las empresas

Medir la evolución del tejido empresarial representado por el Círculo

Diseñar servicios y actividades ajustadas a las demandas de los socios

Generar informes y barómetros empresariales periódicos

2. Observatorio Externo

Diseñado para entender lo que está pasando, anticipar lo que viene y transformar la información en decisiones que generen impacto real. Será un punto de encuentro entre datos, tendencias y oportunidades que afectan directamente a los sectores clave del territorio.

Responsable de Impacto: José Miguel Aragonés

Objetivos principales:

Análisis sectoriales con lectura empresarial

Tendencias emergentes que marcarán el futuro

Datos relevantes de la Costa del Sol y Málaga

Oportunidades de financiación, innovación y crecimiento

Miradas expertas que aporten perspectiva

Boletines temáticos según intereses de cada asociado

Misión, visión y valores del Observatorio

Misión Proporcionar información económica rigurosa, actual y relevante que permita comprender la realidad empresarial de la Costa del Sol, anticipar tendencias y tomar decisiones estratégicas.

Visión Convertirse en la fuente de referencia para el análisis económico y empresarial del territorio, reconocido por su credibilidad, capacidad de anticipación e impacto en la toma de decisiones.

Valores Rigor · Transparencia · Independencia · Innovación · Compromiso territorial · Colaboración

Cinco claves del Observatorio

Periodicidad clara (mensual, trimestral, anual)

Datos accionables, no solo descriptivos

Visualización sencilla (gráficos, resúmenes, indicadores)

Segmentación temática (turismo, sostenibilidad, hostelería, economía, tecnología…)

Enfoque estratégico, no solo informativo

“Hoy damos un paso decisivo en la misión del Círculo de Empresarios: crear un espacio de conocimiento, análisis y visión estratégica al servicio de nuestras empresas y de la provincia. Este Observatorio no será un repositorio de informes, sino una herramienta viva, dinámica y útil, creada para acompañar a nuestros asociados en su día a día.” Ha declarado el vicepresidente del Círculo de Empresarios y responsable de esta iniciativa, José Miguel Aragonés.

El Observatorio Empresarial del Círculo de Empresarios de la Costa del Sol nace para fortalecer el tejido empresarial del territorio, aportar claridad en un entorno cambiante y ofrecer información estratégica que genere impacto real en las empresas. Con esta iniciativa, el Círculo reafirma su compromiso con la innovación, la transparencia y el progreso económico de la Costa del Sol.