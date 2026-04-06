‘Un Museo con Mucha Calle’, la nueva exposición fotográfica del MAM que traslada la moda a la vida cotidiana

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga (MAM) y el hotel Catalonia Molina Lario han inaugurado hoy 1 de abril la exposición fotográfica ‘Un Museo con Mucha Calle’, una propuesta que traslada las piezas de alta costura y prêt-à-porter de la colección privada del MAM al contexto de la vida cotidiana.

Firmada por el reconocido fotógrafo malagueño LM Gómez Pozo y protagonizada por la modelo María Luque, la muestra presenta una serie de imágenes en las que piezas icónicas de la colección del museo se integran en escenas urbanas, generando un diálogo entre lo extraordinario y lo cotidiano.

“Queríamos sacar la moda del museo y llevarla a su lugar más natural, que es la calle. Mostrar que estas piezas, aunque nacieron en otros contextos, siguen teniendo vida y significado hoy”, señalan las codirectoras del MAM, Elvira Carera y Mar González.

A través de esta narrativa visual, la exposición pone en valor la vigencia de diseños de grandes casas como Gucci, Dior, Yves Saint Laurent, Nina Ricci, Givenchy, Chanel, Lanvin o Pierre Balmain, junto a propuestas contemporáneas como el abrigo de Álvaro Calafat de la colección FIAMMA24 que ha cedido de forma altruista al MAM para que forme parte de su colección privada. Lejos de la contemplación estática, las imágenes capturan a la modelo en acciones del día a día como comprar, pasear o desayunar en el balcón. El resultado es una narrativa visual que rompe con los códigos tradicionales de la moda y la acerca a su origen más auténtico: la calle.

Mediante esta narrativa visual, la muestra refleja la versatilidad y vigencia de piezas icónicas de firmas internacionales, que cobran una nueva dimensión al salir del museo y formar parte de escenas reconocibles para el espectador.

“Lo interesante de este proyecto es el contraste: ver Alta Costura en situaciones cotidianas genera una nueva lectura, más cercana, más real y, en cierto modo, más poderosa”, explica el fotógrafo LM Gómez Pozo.

Un recorrido de diálogo

El recorrido abarca desde la década de los 50 hasta la actualidad, evidenciando la capacidad de la moda para adaptarse y dialogar con diferentes contextos sin perder su esencia.

Más allá de una exposición, ‘Un Museo con Mucha Calle’ plantea una reflexión sobre el papel de la moda en la sociedad actual: un lenguaje vivo que trasciende vitrinas y pasarelas para formar parte de la identidad cotidiana.

“Esta exposición conecta directamente con el concepto de esta edición del MAM Fashion Forum, donde la calle se entiende como el origen y el espacio donde la moda cobra verdadero sentido”, destacan las codirectoras del Museo del Automóvil y la Moda.

‘Un Museo con Mucha Calle’ podrá visitarse con entrada libre durante todo el mes de abril en la terraza del restaurante Matiz, dentro de la programación del Mes de la Moda, consolidando a Málaga como un enclave donde la moda se vive más allá de las pasarelas.